NVIDIA призналась, что нечаянно сняла ограничение при майнинге Ethereum для GeForce RTX 3060
Буквально вчера информационное пространство «взорвалось» от новости, сообщающей об обходе ограничителя при майнинге Ethereum для GeForce RTX 3060, а уже сегодня NVIDIA поспешила нарушить своё загадочное молчание официальным заявлением, которое транслирует посредством своего Twitter-аккаунта редактор ресурса Hardwareluxx Андреас Шиллинг (Andreas Schilling).
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Источник изображения: Pixabay
Как сообщает источник, специалисты NVIDIA непреднамеренно добавили в драйвер для разработчиков некий код, который снимает ограничение при добыче «эфира» для GeForce RTX 3060 в некоторых конфигурациях. Компания добавляет, что данная версия драйвера уже была удалена с официального сайта.
Необходимо напомнить, что, хотя драйвер версии 470.05 и снимает «ограничитель» при майнинге Ethereum на GeForce RTX 3060, однако данный «трюк» работает лишь при определённых условиях: как удалось выяснить опытным путём, для того, чтобы добиться «стандартной» скорости хешрейта необходимо, чтобы видеокарта была вставлена непосредственно в слот PCIe материнской платы и подключена к монитору.
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В случае подключения двух и более видеоадаптеров или использования райзеров алгоритм ограничения автоматически активируется, что выглядит не как недочёт в драйвере, а дополнительная степень защиты, которая не препятствует наслаждаться игровым процессом рядовым геймерам, но в то же время противодействует майнерам.
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