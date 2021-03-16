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Буквально вчера информационное пространство «взорвалось» от новости, сообщающей об обходе ограничителя при майнинге Ethereum для GeForce RTX 3060, а уже сегодня NVIDIA поспешила нарушить своё загадочное молчание официальным заявлением, которое транслирует посредством своего Twitter-аккаунта редактор ресурса Hardwareluxx Андреас Шиллинг (Andreas Schilling).

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Источник изображения: Pixabay

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Как сообщает источник, специалисты NVIDIA непреднамеренно добавили в драйвер для разработчиков некий код, который снимает ограничение при добыче «эфира» для GeForce RTX 3060 в некоторых конфигурациях. Компания добавляет, что данная версия драйвера уже была удалена с официального сайта.

Необходимо напомнить, что, хотя драйвер версии 470.05 и снимает «ограничитель» при майнинге Ethereum на GeForce RTX 3060, однако данный «трюк» работает лишь при определённых условиях: как удалось выяснить опытным путём, для того, чтобы добиться «стандартной» скорости хешрейта необходимо, чтобы видеокарта была вставлена непосредственно в слот PCIe материнской платы и подключена к монитору.

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В случае подключения двух и более видеоадаптеров или использования райзеров алгоритм ограничения автоматически активируется, что выглядит не как недочёт в драйвере, а дополнительная степень защиты, которая не препятствует наслаждаться игровым процессом рядовым геймерам, но в то же время противодействует майнерам.