Энтузиаст смог обойти ограничение в майнинге эфира для GeForce RTX 3060 при помощи устройства за $1
Ухудшающаяся ситуация с доступностью целого ряда современных графических адаптеров заставила NVIDIA принять некоторые меры, противодействующие дефициту: компания ограничила скорость хешрейта не так давно дебютировавшей модели среднего ценового диапазона в лице GeForce RTX 3060 при майнинге Ethereum, а также представила новые устройства, предназначенные для добычи криптовалюты.
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Спустя несколько недель целый ряд энтузиастов обнаружил, что ограничение в майнинге для GeForce RTX 3060 можно обойти без особых телодвижений, просто установив графический драйвер версии 470.05, предназначенный для разработчиков. Буквально на следующий день NVIDIA признала свою оплошность и поспешила удалить проблемное ПО.
Стоит отметить, что даже при использовании данного чудо-драйвера существуют некоторые ограничения: опытным путём было доказано, что снятие ограничителя работает только в некоторых случаях — видеокарта должна устанавливаться непосредственно в слот PCIe материнской платы и подключаться к монитору.
Если с первой проблемой можно справиться путём покупки специальной платы с достаточным количеством слотов PCIe, то для решения второй задачки мониторов не напасёшься. Впрочем, некоторые умельцы практически сразу нашли подходящий способ: для того, чтобы «обмануть» видеокарту, необходимо просто использовать специальную HDMI-заглушку, предназначенную для эмуляции подключения к монитору.
Редактор ресурса Hardwareluxx Андреас Шиллинг (Andreas Schilling) решил опытным путём проверить данный совет. Для своих изысканий он использовал графический адаптер GeForce RTX 2080 Ti, подключённый к монитору, в дуэте с видеокартой GeForce RTX 3060, оснащённой искомой HDMI-заглушкой стоимостью чуть менее $1.
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Как сообщает специалист, данный способ помог полностью обойти ограничение, в результате чего скорость хешрейта RTX 3060 при добыче «эфира» достигла стандартного для модели значения в 41-42 MH/s. В подтверждение своих слов исследователь поделился небольшим видеороликом, демонстрирующим его достижения.
Источник изображений: Twitter, Andreas Schilling
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Пока остаётся загадкой, позволит ли данное ухищрение использовать сразу несколько видеокарт GeForce RTX 3060 в одной майнинг-ферме, с чем у ряда энтузиастов также были проблемы, однако успехи в этом направлении наводят на мысль, что данная модель уже совсем скоро может подорожать ещё больше.
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