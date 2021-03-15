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Похоже, радость добытчиков криптовалют и негодование со стороны рядовых покупателей в связи с недавними новостями касательно снятия ограничений в добыче Ethereum были преждевременными: как сообщает ресурс Crypto Mining Blog, данный «трюк» работает только при определённых условиях.

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Источник изображения: NVIDIA

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Стоит напомнить, что пару недель назад NVIDIA объявила о ряде мер, принятых в целях борьбы с дефицитом графических адаптеров: помимо выпуска новых устройств серии CMP HX, специально предназначенных для добычи криптовалюты, компания ограничила скорость хешрейта при добыче популярной среди майнеров криптовалюты Ethereum для модели среднего ценового диапазона в лице GeForce RTX 3060.

Сегодня же стало известно, что, благодаря использованию графического драйвера версии 470.05, ограничение можно обойти, что подтвердил ряд специалистов. Впрочем, дальнейшие исследования, похоже, показывают, что всё оказалось не так просто: по данным источника, обход ограничения функционирует только в случае использования одной видеокарты, установленной в слот PCIe x16 и подключённой к монитору, в то время как применение сразу нескольких графических адаптеров автоматически активирует ограничитель.

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Вторит ресурсу и пользователь форума Guru3D под ником acrvr, который испробовал несколько вариантов, подключая видеокарты к трём разным материнским платам на базе чипсетов Z470, Z270 и B460, а также используя различные настройки: согласно сообщению энтузиаста, на полной скорости при майнинге видеоадаптер GeForce RTX 3060 работает только в том случае, если установлен непосредственно в слот материнской платы, а подключение графического адаптера посредством райзера или использование двух видеокарт нивелирует все старания.

Судя по всему, NVIDIA не только не забыла реализовать ограничение хешрейта в версии драйвера для разработчиков, но и встроила дополнительные механизмы защиты, которые не помешают рядовым геймерам, но осложнят жизнь добытчикам криптовалют.