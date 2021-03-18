Видеокарты AMD с GPU Navi 23 будут соперничать с RTX 3060 в категории до $400 — данные инсайдера
Пока компьютерное сообщество горячо обсуждает достижения и рублёвые цены Radeon RX 6700 XT, основанной на графическом чипе Navi 22, в распоряжении одного из инсайдеров оказались данные касательно технических характеристик и позиционирования более доступных представительниц серии Radeon RX 6000, информирует ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: YouTube, AMD
По информации энтузиаста под ником Yuko Yoshida, графический процессор Navi 23, также известный под кодовым именем Dimgrey Cavefish, будет наделён 32 вычислительными блоками, что указывает на наличие 2048 потоковых процессоров в максимальном исполнении. При этом площадь чипа будет составлять около 236 мм².
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Источник изображения: Twitter, Yuko Yoshida
Как сообщает источник, видеокарты на базе GPU Navi 23 получат 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц и 128-битной шиной, а объём Infinity Cache составит 64 Мбайт. Новинки смогут обеспечить качественный игровой процесс в разрешении 1080p и будут соперничать с NVIDIA GeForce RTX 3060.
Кроме того, инсайдер сообщает о цене нового продукта от AMD: утверждается, что его стоимость составит 2499 юаней (около 384 доллара США по текущему курсу), что несколько выше MSRP GeForce RTX 3060 ($329).
Пока остаётся загадкой, для каких именно моделей будет предназначен чип Navi 23, однако недавние «утечки», сообщающие об использовании 192-битной шины для Radeon RX 6600 XT, намекают, что GPU Navi 23, вероятно, найдёт своё призвание в моделях серии Radeon RX 6500.
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Что касается даты дебюта новинок, то, согласно данным инсайдера, сие событие намечено на следующий месяц.
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