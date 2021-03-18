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Пока компьютерное сообщество горячо обсуждает достижения и рублёвые цены Radeon RX 6700 XT, основанной на графическом чипе Navi 22, в распоряжении одного из инсайдеров оказались данные касательно технических характеристик и позиционирования более доступных представительниц серии Radeon RX 6000, информирует ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: YouTube, AMD

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По информации энтузиаста под ником Yuko Yoshida, графический процессор Navi 23, также известный под кодовым именем Dimgrey Cavefish, будет наделён 32 вычислительными блоками, что указывает на наличие 2048 потоковых процессоров в максимальном исполнении. При этом площадь чипа будет составлять около 236 мм².

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Источник изображения: Twitter, Yuko Yoshida

Как сообщает источник, видеокарты на базе GPU Navi 23 получат 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц и 128-битной шиной, а объём Infinity Cache составит 64 Мбайт. Новинки смогут обеспечить качественный игровой процесс в разрешении 1080p и будут соперничать с NVIDIA GeForce RTX 3060.

Кроме того, инсайдер сообщает о цене нового продукта от AMD: утверждается, что его стоимость составит 2499 юаней (около 384 доллара США по текущему курсу), что несколько выше MSRP GeForce RTX 3060 ($329).

Пока остаётся загадкой, для каких именно моделей будет предназначен чип Navi 23, однако недавние «утечки», сообщающие об использовании 192-битной шины для Radeon RX 6600 XT, намекают, что GPU Navi 23, вероятно, найдёт своё призвание в моделях серии Radeon RX 6500.

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Что касается даты дебюта новинок, то, согласно данным инсайдера, сие событие намечено на следующий месяц.