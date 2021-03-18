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Буквально вчера пал запрет на публикации обзоров новой модели в ассортименте AMD в лице Radeon RX 6700 XT, призванной навязать конкурентную борьбу NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070, что в некотором смысле новинке удалось сделать: так, в «стандартных» задачах модель от AMD превосходит RTX 3060 Ti и оказывается чуть позади RTX 3070, а вот при задействовании технологии трассировки лучей уровень производительности видеоадаптера «красной команды» ощутимо падает, что пока не позволяет ему на равных тягаться с конкурентами в данном виде состязаний.

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Источник изображения: AMD

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Впрочем, специалисты AMD уже достаточно долгое время работают над решением данной проблемы в виде технологии FidelityFX Super Resolution, являющейся аналогом NVIDIA DLSS и призванной улучшить достижения графических продуктов компании.

При этом первые модели Radeon RX 6700 XT от ряда производителей уже появились в прайс-листах российских онлайн-магазинов, и их стоимость оказалась ощутимо ниже видеокарт конкурирующей стороны в лице NVIDIA GeForce RTX 3070.

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Так, в известной сети компьютерных магазинов «РЕГАРД» наиболее доступные модели Radeon RX 6700 XT серий Speedster QICK 319 и Speedster SWFT 309 производства XFX, характеризующиеся стандартной частотной формулой 2321/2581 МГц в базовом/максимальном режимах, обойдутся в 86700 рублей, в то время как наиболее дешёвая видеокарта GeForce RTX 3070 GamingPro от Palit оценена в 119 400 рублей.

В целом же цены на первые модели Radeon RX 6700 XT варьируются от 86700 рублей за вышеназванные модели до 99 300 рублей за MSI Radeon RX 6700 XT GAMING X, отличающуюся повышенными частотами — 2514 МГц в базовом режиме с увеличением до 2622 МГц в максимальном.

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Источник изображений: Regard

Остаётся надеяться, что в будущем стоимость новинок будет только падать, однако на фоне продолжающейся майнинговой лихорадки полной уверенности в этом пока нет.