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Несколько недель назад NVIDIA выпустила новый плагин для популярного движка Unreal Engine 4, который позволил значительно упростить внедрение поддержки технологии DLSS, основанной на алгоритмах искусственного интеллекта и задействующей тензорные ядра графических адаптеров серии GeForce RTX, чем не преминули воспользоваться некоторые разработчики, добавив поддержку новой функции в свои творения.

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Как сообщается на официальном сайте NVIDIA, в числе первых оказались компании, разрабатывающие обновлённую версию популярной некогда игры System Shock, а также приключенческого тайтла The Fabled Woods. По словам разработчиков, добавление поддержки DLSS 2.0 не заняло слишком много времени и сил, что стало возможным благодаря новому плагину.

Что касается уровня производительности при задействовании технологии, то прибавка к среднему значению кадровой частоты в разрешении 4K действительно поражает: так, в демоверсии System Shock активация NVIDIA DLSS 2.0 позволила добиться более чем двукратного роста fps для всех видеокарт серии GeForce RTX 30, а также RTX 2080 Ti и RTX 2060, в то время как в The Fabled Woods с активной трассировкой лучей для ряда моделей прирост превысил 160 %.

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Источник изображений: NVIDIA

Самостоятельно убедиться в эффективности работы технологии можно, скачав и установив демоверсии System Shock и The Fabled Woods, либо же просмотрев представленные видеоролики.









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NVIDIA добавляет, что в настоящий момент технологией DLSS могут похвастаться почти четыре десятка игр, а в будущем этот список будет только расширяться.