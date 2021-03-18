Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Прибавка к fps благодаря NVIDIA DLSS в System Shock Demo и The Fabled Woods превышает 100-160 %

Список игр, поддерживающих данную технологию, расширяется.
[ ] для раздела Блоги
3
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
-13 000р на RTX 3060 - цены пошли вниз
RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несколько недель назад NVIDIA выпустила новый плагин для популярного движка Unreal Engine 4, который позволил значительно упростить внедрение поддержки технологии DLSS, основанной на алгоритмах искусственного интеллекта и задействующей тензорные ядра графических адаптеров серии GeForce RTX, чем не преминули воспользоваться некоторые разработчики, добавив поддержку новой функции в свои творения.

реклама

Как сообщается на официальном сайте NVIDIA, в числе первых оказались компании, разрабатывающие обновлённую версию популярной некогда игры System Shock, а также приключенческого тайтла The Fabled Woods. По словам разработчиков, добавление поддержки DLSS 2.0 не заняло слишком много времени и сил, что стало возможным благодаря новому плагину.

Что касается уровня производительности при задействовании технологии, то прибавка к среднему значению кадровой частоты в разрешении 4K действительно поражает: так, в демоверсии System Shock активация NVIDIA DLSS 2.0 позволила добиться более чем двукратного роста fps для всех видеокарт серии GeForce RTX 30, а также RTX 2080 Ti и RTX 2060, в то время как в The Fabled Woods с активной трассировкой лучей для ряда моделей прирост превысил 160 %.

анонсы и реклама
RTX 3070 <b>намного дешевле чем везде</b> в Compeo.ru
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

реклама

Источник изображений: NVIDIA

Самостоятельно убедиться в эффективности работы технологии можно, скачав и установив демоверсии System Shock и The Fabled Woods, либо же просмотрев представленные видеоролики.



реклама

NVIDIA добавляет, что в настоящий момент технологией DLSS могут похвастаться почти четыре десятка игр, а в будущем этот список будет только расширяться.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia dlss the fabled woods system shock demo
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
14
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
11
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
78
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
7
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G)
14
Borderlands 3 и Rage 2: тестирование лучших игровых компьютеров
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mecha
17
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
58
Битва процессоров: Core i5-9500F VS Ryzen 5 2600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
25

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 28
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 58
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 88
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бюджетная GeForce RTX 3050 Ti может оказаться быстрее GeForce GTX 1080 Ti и неинтересна майнерам
33
23 смартфона Xiaomi получил новую прошивку MIUI 12 Stable
1
Ветеран криптовалютного рынка предсказал скорое начало глобальной коррекции Bitcoin и Ethereum
75
В одном из украинских магазинов техники добывали Ethereum прямо на стендовых ноутбуках ASUS
75
Энтузиасты нашли способ уменьшить температуру GeForce RTX 3090 FE на 25 градусов потратив 800 р
36
Xiaomi представила дешёвые 4K UHD телевизоры Redmi TV X на Android TV 10
+
Xiaomi отказывается от чипов Qualcomm в пользу MediaTek
24
Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro и другие 46 смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 весной 2021 года
+
Реальные цены настольных процессоров Intel 11-го поколения оказались выше официальных
405
Playstation 4 взломали и выложили в сеть эксклюзивные игры
7
Готовится выход взломанной Assassin’s Creed Valhalla от хакерши 0xEMPRESS
34
В Steam проходит крупная распродажа игр от Ubisoft со скидками до 80 %
+
Производительность Nintendo Switch Pro сравнится с PlayStation 4 Pro
7
В России самые дешевые тарифы на мобильный интернет – Content Review
32
Разработчики Эфириума могут существенно увеличить доходность добычи, смягчив внедрение EIP-1559
108
GeForce RTX 3090 ощутимо уступает Radeon RX 6900 XT в играх с DirectX 12 при слабом CPU — тест PCGH
34
RockStar воспользовались решением игрока для оптимизации загрузки GTA Online и выдадут ему $10 000
5
Microsoft рассказала о способе бесплатного перехода с Windows 7/8.1 на Windows 10
28
Xiaomi Redmi Note 9 и POCO X3 NFC – самые популярные смартфоны у россиян на AliExpress
4
В Call of Duty: Warzone позаимствовали эмблему украинского батальона «Азов»
195

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
78
Мои размышления по поводу выбора моделей блоков питания
172
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2 с большим экраном 7.8 дюйма
23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
11
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
7
Цены на чипы памяти DRAM продолжают расти - ожидается +18% во втором квартале 2021
30
Ключ на Windows 10 Pro упал в цене до $7,59 на распродаже
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
14

Сейчас обсуждают

Zmey1945
21:18
Это чё за обзор бп? Где графики тестируемой нагрузки с кпд. Где информация, как проседает 12в при нагрузке? Уровень шума? Это не обзор, а набор дилетантских картинок с неинформативным текстом.
Мои размышления по поводу выбора моделей блоков питания
[Goodvee]
21:18
Год назад в том же рыгарде за 26 брал 5700 хт, теперь они же предлагают 6700 хт в 3,5 раза дороже.
Первые рублёвые цены Radeon RX 6700 XT оказались ощутимо ниже GeForce RTX 3070
Анатолий Молдаванов
21:17
Скальпировал и чем охлаждаешь? Мне было всегда интересно про avx в цпу-з:он только на интол или так и с амд?
Процессоры Intel Rocket Lake преуспеют в автоматическом разгоне
LoL
21:16
Оо, ещё более всратого 3600 я не видел)) Смотри, мой 1600х набирал 186-190гфлопс при жоре 160-170 ватт и напряжении 1.47в (скрин не сохранился, верь). Мой "3600х" (1ССD от 3900х) набирает 380 гфлопс п...
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
Анатолий Молдаванов
21:15
Нормально для 10 ядер. Ты бы лучше на одно ядро показал.
Процессоры Intel Rocket Lake преуспеют в автоматическом разгоне
Foxter
21:14
относить человека, к какой либо фанатской базе, не имея никакого представления о нем, это тупо. В отличии от фанатиков, я подхожу к вопросу процессоров, не смотря продажные тесты на ютубе. Хотя довол...
Стали известны цены и характеристики CPU Intel 11-го поколения – Core i5-11400F за 157 долларов
h2o
21:13
всё правильно. биткоин это способ корпораций отодвинуть банкиров от кормушки. послать их на хер. корпорации больше не будут брать в кредит у банков. сеньёраджу приходит капут. Происходит абсолютно так...
Переход к Ethereum 2.0 и конец эпохи майнинга может ощутимо ускориться из-за угроз шахтёров
Собакевич
21:12
Несколько раздражает то, что практически нет клавиатур, у которых светятся только символы. Вот нахрена мне иллюминация перед глазами?
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
Dr.Power
21:12
подсветки шматветки, Нафиг мне как русско говорящему подсвеченные английские буквы? херня, как клава может и норм, но без полноценной подсветки дичь лютая
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
bambino_pukanov
21:12
цены завышены не из-за майнеров, а из-за мизерных объемов предложения. tsmc/samsung не справляются с объемами, а производители готовой продукции этот тотальный дефицит обратили себе на пользу.
Российские цены на видеокарты Radeon RX 6700 XT сильно завышены несмотря на слабость в майнинге
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем