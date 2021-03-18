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Технология трассировки лучей требует немало ресурсов графического адаптера, отнимая заветные fps и приводя в уныние владельцев не слишком производительных видеокарт. При этом у NVIDIA, как известно, есть решение на этот счёт: технология DLSS (теперь уже версии 2.0) позволяет ощутимо повысить производительность за счёт практически незаметной потери качества изображения.

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В недрах компании AMD также разрабатывается аналогичная технология, получившая название FidelityFX Super Resolution, и сегодня в рамках беседы на YouTube-канале PCWorld вице-президент и генеральный менеджер компании Скотт Херкельман (Scott Herkelman) поведал целый ряд интересных моментов касательно новой функции, а ресурс VideoCardz вычленил главное из его речей.

По словам представителя AMD, специалисты компании до сих пор трудятся над разработкой новой технологии, однако дел предстоит ещё немало, ведь, помимо технических моментов, предполагающих изучение тонкостей работы при разных разрешениях, необходимо «подготовить почву» для внедрения функции в среду разработчиков и партнёров.

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Источник изображения: AMD

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Кроме того, Скотт Херкельман упомянул, что технология FidelityFX Super Resolution (или кратко FSR), не обязательно будет базироваться на машинном обучении, что вполне ожидаемо, учитывая тот факт, что у графических продуктов AMD специально выделенных для этого ядер в наличии не имеется, а также добавил, что во главе угла стоит удобство для разработчиков и игрового сообщества, а также возможность быстрого внедрения и кроссплатформенность.

Впрочем, несмотря на открытость и предназначение для целого ряда платформ, технологию FidelityFX Super Resolution предполагается запустить прежде всего на персональных компьютерах. Что касается даты дебюта новой функции, то точной информацией представитель AMD не делится, однако сообщает, что сие событие должно произойти уже в этом году.