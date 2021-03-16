Стали известны официальные цены настольных процессоров Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh
В преддверии официального анонса настольных процессоров Intel 11-го поколения в распоряжении ресурса VideoCardz оказалась информация, приоткрывающая завесу тайны над официальной стоимостью новых моделей, а также подтверждающая технические характеристики предстоящих новинок.
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Согласно представленным данным, флагманский процессор Intel Core i9-11900K, наделённый 8 ядрами/16 потоками и способный увеличивать частоту до 5,3 ГГц благодаря технологии Thermal Velocity Boost, оценён в $539 (за 1000 единиц) а его «собрат», лишённый графической подсистемы, Core i9-11900KF, предлагается за $513.
Модели семейства Core i7, получившие в своё распоряжение аналогичное количество ядер/потоков, но лишённые поддержки Thermal Velocity Boost, а именно Core i7-11700K, Core i7-11700KF, Core i7-11700 и Core i7-11700F, можно будет приобрести за $399, $374, $323 и $298 (за партию в 1000 штук).
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Рекомендованная стоимость моделей Core i5, располагающих 6 ядрами с поддержкой гиперпоточности, в лице Core i5-11600K, Core i5-11600KF, Core i5-11600, Core i5-11500, Core i5-11400 и Core i5-11400F составляет $262, $237, $213, $192, $182 и $157 (за 1000 единиц).
Кроме того, в ассортименте Intel, как и предполагалось раньше, появятся обновлённые модели семейства Comet Lake-S Refresh: 4-ядерные 8-поточные Core i3-10325, Core i3-10305, Core i3-10105 и Core i3-10105F оценены в $154, $143, $122 и $97, а 2-ядерные/4-поточные Pentium Gold G6605, Pentium Gold G6505 и Pentium Gold G6405 можно будет заполучить за $86, $75 и $64 (за 1000 штук).
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Источники изображений: VideoCardz
Стоит отметить, что стоимость ряда моделей 11-го поколения в сравнении со стартовой ценой их предшественников семейства Comet Lake-S несколько повысилась: так, флагманский CPU нового поколения в лице Core i9-11900K оказался дороже Core i9-10900K на $51, а Core i7-11700K получил «прибавку» в $25 на фоне Core i7-10700K.
Необходимо напомнить, что официальный анонс настольных процессоров Intel 11-го поколения должен состояться в рамках официальной презентации на конференции GDC Showcase 2021, намеченной на 18 марта.
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