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Пока компьютерное сообщество с воодушевлением обсуждает вопросы формирования цен и факт анонса настольных процессоров Intel 11-го поколения, ресурс Wccftech поделился целым рядом занятных слайдов, приоткрывающих завесу тайны над уровнем производительности пары новинок в ряде игровых тестов.

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Источник изображения: Intel

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Наряду с уже имеющимися данными о достижениях флагманского процессора Intel Core i-11900K, на одном из изображений представлены результаты тестов более доступной модели Core i5-11600K, оснащённой 6 ядрами/12 потоками с частотной формулой 3,9/4,9 ГГц.

Согласно «замерам» специалистов Intel, новинка ощутимо обгоняет своего предшественника в лице Core i5-10600K, имеющего в своём распоряжении аналогичное количество ядер/потоков, функционирующих на базовой частоте 4,1 ГГц с возможностью повышения до 4,8 ГГц в турборежиме, в ряде представленных тайтлов при разрешении 1080p: так, в GRID 2019 и Microsoft Flight Simulator преимущество составляет 7 %, а в Total War: THREE KINGDOMS и Gears 5 — целых 16 %.

Источник изображения: Wccftech

Стоит напомнить, что несколько часов назад стали известны официальные цены десктопных процессоров Intel 11-го поколения: согласно имеющимся данным, Core i5-11600K оценён в $262 (за партию в 1000 штук).