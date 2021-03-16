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Игровая видеокарта Intel DG2 в дуэте с 16-ядерным CPU Alder Lake-S замечена в бенчмарке Geekbench 5

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Как известно, специалисты Intel во главе с Раджой Кодури (Raja Koduri) в поте лица трудятся над созданием целого ряда графических продуктов с архитектурой Xe, которые найдут своё предназначение не только в профессиональных системах, но и в компьютерах обычных геймеров.

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Источник изображения: Intel

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Как сообщает ресурс VideoCardz, сегодня, благодаря стараниям известного «сетевого детектива» TUM_APISAK, в базе данных популярного тестового пакета Geekbench 5 была обнаружена запись о результатах тестирования флагманской видеокарты Intel на базе микроархитектуры Xe-HPG, получившей в своё распоряжение GPU с 512 исполнительными блоками «на борту», функционирующего на максимальной частоте в 1,8 ГГц, а также 12 Гбайт видеопамяти, и топового процессора семейства Alder Lake-S, наделённого 16 ядрами/24 потоками с частотной формулой 2,2/4,6 ГГц.

Что касается непосредственно результатов теста, то они, мягко говоря, не впечатляют: так, в состязании OpenCL новинка смогла набрать всего лишь 7943 баллов, что даже ниже ряда бюджетных решений — источник предполагает, что столь низкий уровень производительности может быть связан с тем фактом, что видеоадаптер не функционировал в «полную силу».

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Источник изображения: Geekbench 5

Несомненно, появление новой модели в базе данных Geekbench 5 подтверждает, что работа над графическими адаптерами нового поколения продолжается, а также вселяет надежду, что в обозримом будущем новинки производства Intel составят достойную конкуренцию для продуктов NVIDIA и AMD.

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Сергей Vorvort
15:39
5600X кроме Лары и Watch Dogs 2 почти везде не хуже 5800X. Ну и вряд ли 11400 лучше 10700К.
Стали известны официальные цены настольных процессоров Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh
Inqizitor
15:37
Стаббс - отличная игрушка. Почему вообще её переиздавать?
Переиздание уникального зомби-экшена Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse выходит сегодня
omoikane
15:36
Во первых везде они были 40 как и в днс затем, во вторых у нас точно было 30 с чем то вроде 30590. Так что к чему ты это скинул непонятно :D
Стали известны официальные цены настольных процессоров Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh
Сергей Vorvort
15:35
В Одиссее бенч кривой, все процессоры AMD бьет по минималке и времени кадра. Аналогично проседают Интелы в Kingdome Come.
Стали известны официальные цены настольных процессоров Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh
Tanabe
15:32
Кстати, те же 5600х уже почти исчезли с яндекс маркета, остались только в 3 магазах. Хотя еще на прошлой недели предложений было навалом, видать синяя братия все таки со слезами на глазах пересела на ...
Стали известны официальные цены настольных процессоров Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh
Сергей Vorvort
15:32
5600X нагибает всю 11-ю и 10-ю линейку Интел в LoL, Танках, CS:Go, а ты сказки про 11400 рассказываешь. 😂
Стали известны официальные цены настольных процессоров Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh
Sayros
15:32
по сути эти маркетинговые сли и крос фаеры никому не нужны, они никогда нормально не работали следовательно можно блочить не задумываясь
NVIDIA призналась, что нечаянно сняла ограничение при майнинге Ethereum для GeForce RTX 3060
5600x
15:32
Сережа, тебя все уже заждались.
Стали известны официальные цены настольных процессоров Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh
mbs001
15:31
> столь низкий уровень производительности может быть связан с тем фактом, что видеоадаптер не функционировал в «полную силу». Поддавался видимо
Игровая видеокарта Intel DG2 в дуэте с 16-ядерным CPU Alder Lake-S замечена в бенчмарке Geekbench 5
RadeoForce
15:31
RDR2 вполне себе ровный порт. Игра настолько напичкана технологиями, что эта производительность более чем вменяемая. Чего не скажешь об отсосинах
GeForce RTX 3060 ощутимо подешевела в РФ – цена геймерской видеокарты опустилась до 18 000 рублей
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