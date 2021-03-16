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Как известно, специалисты Intel во главе с Раджой Кодури (Raja Koduri) в поте лица трудятся над созданием целого ряда графических продуктов с архитектурой Xe, которые найдут своё предназначение не только в профессиональных системах, но и в компьютерах обычных геймеров.

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Источник изображения: Intel

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Как сообщает ресурс VideoCardz, сегодня, благодаря стараниям известного «сетевого детектива» TUM_APISAK, в базе данных популярного тестового пакета Geekbench 5 была обнаружена запись о результатах тестирования флагманской видеокарты Intel на базе микроархитектуры Xe-HPG, получившей в своё распоряжение GPU с 512 исполнительными блоками «на борту», функционирующего на максимальной частоте в 1,8 ГГц, а также 12 Гбайт видеопамяти, и топового процессора семейства Alder Lake-S, наделённого 16 ядрами/24 потоками с частотной формулой 2,2/4,6 ГГц.

Что касается непосредственно результатов теста, то они, мягко говоря, не впечатляют: так, в состязании OpenCL новинка смогла набрать всего лишь 7943 баллов, что даже ниже ряда бюджетных решений — источник предполагает, что столь низкий уровень производительности может быть связан с тем фактом, что видеоадаптер не функционировал в «полную силу».

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Источник изображения: Geekbench 5

Несомненно, появление новой модели в базе данных Geekbench 5 подтверждает, что работа над графическими адаптерами нового поколения продолжается, а также вселяет надежду, что в обозримом будущем новинки производства Intel составят достойную конкуренцию для продуктов NVIDIA и AMD.