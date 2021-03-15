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Уже несколько недель в сети появляются новости о снятии ограничения хешрейта с видеокарт GeForce RTX 3060 при майнинге Ethereum. Однако доказательств этого было недостаточно. Но накануне несколько ресурсов подтвердили, что ограничение производительности алгоритма Ethash действительно удалось обойти и сделать это оказалось очень просто.

Pixabay Автор оригинальной фотографии WorldSpectrum реклама

Нужно использовать драйвер разработчика версии 470.05 — на нем не срабатывает ограничение хешрейта. Ресурс Cryptomining Blog подтвердил это, протестировав драйвер с GeForce RTX 3060 в исполнении ASUS. На форуме Guru3D пользователи активно тестируют драйвер для разработчиков, но не всем удалось снять ограничение. Причина этого пока не ясна, возможно, виноваты следы предыдущих драйверов в системе.

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Как сообщается, драйвер для разработчиков NVIDIA версии 470.05 доступен только для Windows, он позволяет получить полный хешрейт при майнинге Ethereum и некоторых других монет, например Vertcoin, для майннга которого используется алгоритм Verthash.

Источник: Cryptomining Blog, Guru3D, PC Watch