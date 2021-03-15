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Уже через несколько дней состоится событие, ожидаемое многими почитателями продукции Intel: как сообщает ресурс VideoCardz, на конференции GDC Showcase 2021 представители компании официально явят миру настольные и мобильные процессоры 11-го поколения, принадлежащие к семействам Rocket Lake-S и Tiger Lake-H соответственно.

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Источник изображения: Intel

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Стоит напомнить, что пару месяцев назад в рамках международной выставки CES 2021 компания Intel заинтриговала широкую компьютерную общественность, поделившись некоторыми данными касательно флагманского десктопного процессора 11-го поколения в лице Core i9-11900K, а также приоткрыв завесу тайны над 4-ядерными мобильными моделями.

Ожидается, что в рамках своего выступления на мероприятии GDC Showcase, намеченного на 18 марта, Intel представит всю линейку настольных процессоров нового поколения, а также расскажет о новых мобильных CPU семейства Tiger Lake-H, в том числе о топовых моделях с 8 ядрами «на борту».