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Специалисты подтверждают возможность снятия ограничения в майнинге Ethereum для GeForce RTX 3060

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Несколько недель назад NVIDIA предприняла ряд решительных шагов по противодействию дефициту графических адаптеров, связанному с повышенным интересом к ряду видеокарт со стороны майнеров: наряду с анонсом новых устройств, предназначенных для добычи криптовалют, компания урезала уровень производительности недавно дебютировавшей GeForce RTX 3060 в майнинге популярной криптовалюты Ethereum почти вдвое, причём, как заявлял один из представителей «зелёной команды», данное ограничение действует на программно-аппаратном уровне.

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Источник изображения: Pixabay

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Впрочем, сегодня стало известно, что данное утверждение не соответствует действительности: энтузиасты обнаружили, что ограничитель не функционирует при использовании графического драйвера GeForce версии 470.05, что делает перепрошивку vBIOS ненужным занятием.

Как сообщает ресурс VideoCardz, специалисты ряда ресурсов также озаботились данным вопросом, проведя несколько тестов, подтвердивших уже имеющуюся информацию: так, исследователи сайта ComputeBase, используя бета-версию драйвера с порядковым номером 470.05, предназначенную для разработчиков, сообщают о «стандартном» значении скорости хешрейта для GeForce RTX 3060.

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Источник изображения: ComputeBase

Им вторит и представитель сайта HardwareLuxx Андреас Шиллинг (Andreas Schilling), который использовал для своих исследований видеокарту GeForce RTX 3060 производства EVGA: ограничение в добыче Ethereum действительно не работает.

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Источник изображения: Twitter, Andreas Schilling

Вполне вероятно, что данная находка станет катализатором роста цен на графические адаптеры GeForce RTX 3060, переведя их из категории доступных в разряд тех, о которых можно помечтать.

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