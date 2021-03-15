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Как известно, помимо процессоров серии Ryzen 5000 с суффиксом «X», в ассортименте AMD появились и модели, лишённые заветной буквы: анонсированные недавно Ryzen 7 5800 и Ryzen 9 5900 отличаются чуть сниженными частотами и значением TDP в 65 Вт.

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Источник изображения: AMD

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Несколько недель назад младшая из представленных моделей в лице Ryzen 7 5800, характеризующаяся значением максимальной частоты в 4,6 ГГц, уже успела «засветиться» на сайте одного из производителей в составе готового ПК: стоимость новинки оказалась ниже Ryzen 7 5800X на 150 канадских долларов (около 120 долларов США). Сегодня же, благодаря стараниям энтузиаста, известного под ником TUM_APISAK, стали известны достижения новой модели во встроенном бенчмарке популярной утилиты CPU-Z.

Согласно представленным данным, в однопоточном подтесте десктопный процессор Ryzen 7 5800 заполучил 637 баллов, а в многопоточном состязании смог завоевать 6467 очков, отстав от старшего «собрата» с суффиксом «X» в среднем всего на 2-4 % в обоих случаях.

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Источник изображения: CPU-Z

Стоит напомнить, что официально новинка не попадёт в розничную продажу и будет поставляться только производителям ПК, однако на практике вероятность появления новой модели на популярных онлайн-площадках весьма велика.