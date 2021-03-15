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AMD Ryzen 7 5800 практически догнал Ryzen 7 5800X в бенчмарке CPU-Z

На фоне старшей модели новинка выглядит неплохо.
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Как известно, помимо процессоров серии Ryzen 5000 с суффиксом «X», в ассортименте AMD появились и модели, лишённые заветной буквы: анонсированные недавно Ryzen 7 5800 и Ryzen 9 5900 отличаются чуть сниженными частотами и значением TDP в 65 Вт.

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Источник изображения: AMD

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Несколько недель назад младшая из представленных моделей в лице Ryzen 7 5800, характеризующаяся значением максимальной частоты в 4,6 ГГц, уже успела «засветиться» на сайте одного из производителей в составе готового ПК: стоимость новинки оказалась ниже Ryzen 7 5800X на 150 канадских долларов (около 120 долларов США). Сегодня же, благодаря стараниям энтузиаста, известного под ником TUM_APISAK, стали известны достижения новой модели во встроенном бенчмарке популярной утилиты CPU-Z.

Согласно представленным данным, в однопоточном подтесте десктопный процессор Ryzen 7 5800 заполучил 637 баллов, а в многопоточном состязании смог завоевать 6467 очков, отстав от старшего «собрата» с суффиксом «X» в среднем всего на 2-4 % в обоих случаях.

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Источник изображения: CPU-Z

Стоит напомнить, что официально новинка не попадёт в розничную продажу и будет поставляться только производителям ПК, однако на практике вероятность появления новой модели на популярных онлайн-площадках весьма велика.

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amd ryzen 7 5800x ryzen 7 5800
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Bare_Metal
21:19
бла-бла-бла )))
AMD Ryzen 7 5800 практически догнал Ryzen 7 5800X в бенчмарке CPU-Z
SlyBiBi
21:14
Ышшо один кулххацкер-чего-не-знаю-копипастер. Тьфу (((. Не ресурс, а помойка.
Замедление майнинга эфира на RTX 3060 обойдено для одиночной видеокарты в составе компьютера
aggile
21:14
форза фризит дичайшим образом. Спс, стим.
Лидеры продаж Steam за прошлую неделю - в списке есть Forza Horizon 4, но нет GTA V
century84
21:14
https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-2/wc1200/6000345098.jpg Такие наверное
Radeon RX 6700 XT доступна на вторичке по цене в $1275 — майнер избавляется от лишней видеокарты
Bare_Metal
21:14
Ну бывает, ничего страшного. Для криптовалютного трейдера 7 миллионов не деньги.
Владелец криптовалюты потерял 7 миллионов рублей из-за ошибки на бирже
MriS
21:11
Да и пофиг, адекватные люди такую карту под игры покупать не будут.
Замедление майнинга эфира на RTX 3060 обойдено для одиночной видеокарты в составе компьютера
Bit Super
21:11
За 40к это г брать? да лучше 5к доплатить и взять полноценный смарт - Huawei P40 в нём и сёлфи 4к 60fps и основная с лучшим сенсором от сони на сегодня. Тюфу на тебя гнусмас.
Samsung Galaxy A72 будет стоить 39 990 рублей
Bare_Metal
21:10
Скоро будут статьи из серии "как я покакал утром". Впечатления, ощущения, глубокая аналитика.
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century84
21:09
Как бальзам на душу такие новости.
Владелец криптовалюты потерял 7 миллионов рублей из-за ошибки на бирже
Don-Pedro
21:07
Это гей какой то.
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