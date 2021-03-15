Radeon RX 6700 XT доступна на вторичке по цене в $1275 — майнер избавляется от лишней видеокарты
Пока рядовые покупатели лишь ожидают официального появления не так давно анонсированного графического адаптера AMD Radeon RX 6700 XT в продаже, первые модели уже доступны для покупки на вторичном рынке.
реклама
По информации ресурса VideoCardz, один из продавцов онлайн-площадки Bazos готов расстаться с новенькой PowerColor Radeon RX 6700 XT серии Hellhound, которая не поместилась в его майнинг-ферму, в том случае, если потенциальный покупатель предложит ему 28000 чешских крон (около $1275 по текущему курсу).
Как утверждает продавец, новинка характеризуется скоростью хешрейта около 50 MH/s (вероятно, в майнинге Ethereum), что несколько ниже по сравнению с показателями NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070, добавляя, что на фоне дефицита топовых графических адаптеров данная модель станет неплохой альтернативой.
реклама
Источник изображений: Bazos
Стоит напомнить, что первые модели Radeon RX 6700 XT от ряда производителей официально появятся в продаже уже 18 марта, а их рекомендованная стоимость стартует с отметки в $479.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила