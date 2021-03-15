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Пока рядовые покупатели лишь ожидают официального появления не так давно анонсированного графического адаптера AMD Radeon RX 6700 XT в продаже, первые модели уже доступны для покупки на вторичном рынке.

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По информации ресурса VideoCardz, один из продавцов онлайн-площадки Bazos готов расстаться с новенькой PowerColor Radeon RX 6700 XT серии Hellhound, которая не поместилась в его майнинг-ферму, в том случае, если потенциальный покупатель предложит ему 28000 чешских крон (около $1275 по текущему курсу).

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Как утверждает продавец, новинка характеризуется скоростью хешрейта около 50 MH/s (вероятно, в майнинге Ethereum), что несколько ниже по сравнению с показателями NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070, добавляя, что на фоне дефицита топовых графических адаптеров данная модель станет неплохой альтернативой.

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Источник изображений: Bazos

Стоит напомнить, что первые модели Radeon RX 6700 XT от ряда производителей официально появятся в продаже уже 18 марта, а их рекомендованная стоимость стартует с отметки в $479.