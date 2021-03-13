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Сегодня, 13 марта 2021 г., на озере Байкал состоялся ввод в эксплуатацию глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD, возглавившего список самых крупных устройств подобного класса, базирующихся в Северном полушарии, сообщает ТАСС.

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Источник изображения: Pixabay

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Байкальский нейтринный телескоп кубокилометрового масштаба (Baikal Gigaton Volume Detector, Baikal-GVD), входящий в Глобальную нейтринную сеть (GNN) как один из компонентов сети Северного полушария, находится в 3-4 км от берега на глубине более 1 км в южной котловине озера и является уникальнейшей разработкой ученых и инженеров из России, а также Польши, Словакии и Чехии.

В его функции входит наблюдение за источниками нейтрино сверхвысоких энергий, точкой выхода которых являются окрестности Байкала, что поможет в изучении процессов эволюции галактик и Вселенной в целом.

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Стоит напомнить, что ранее подобные функции выполнял телескоп на борту космического корабля «Спектр-Р», так называемый «Радиоастрон». Работа над проектом началась в 1979-1980 гг., позже была приостановлена и продолжилась в начале 2000-х годов. 18 июля 2011 г. первый из четырёх аппаратов серии «Спектр» был успешно выведен на орбиту Земли для исследования более 20 галактик, нейтронных звезд, плотных космических объектов, а также изучения хода развития Вселенной.

В конце мая 2019 г. Госкомиссия по ракетно-космической отрасли приняла решение о прекращении данного проекта, практически полностью выполнившего свою миссию по изучению космоса, в связи с возникшими техническими неполадками, поэтому ввод в строй нового телескопа, позволяющего продвинуться в изучении тайн Вселенной, не может не радовать.