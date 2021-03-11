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Пока рядовые пользователи замерли в ожидании скорого дебюта настольных процессоров Intel 11-го поколения, специалисты ресурса Hardwareluxx продолжают изучать возможности ещё официально не дебютировавшего Core i7-11700K: как оказалось, изначально исследователи протестировали новинку с использованием не слишком свежей версии BIOS, как утверждалось ранее, поэтому спустя несколько часов сей недочёт был исправлен.

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Так, материнская плата ASUS ROG Maximus XIII Hero была прошита новым BIOS с порядковым номером 0603 от 4 марта текущего года, в то время как ранее использовалась версия 0402, что оказало влияние на уровень производительности Core i7-11700K в ряде задач.

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Прежде всего, специалисты изучили производительность памяти посредством AIDA64, и изменения действительно достаточно значительные: несмотря на то, что скорость чтения осталась практически на прежнем уровне, скоростные показатели записи и значения задержек ощутимо улучшились.

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Источник изображений: Hardwareluxx

Кроме того, значительно увеличился уровень производительности в задачах, задействующих AVX-512, что подтверждается тестом Y-Cruncher. Достижения в подавляющем большинстве тестовых пакетов также возросли, хоть и не так значительно: рост производительности достигает показателя в 3-5 %.

Производительность CPU относительно Core i7-11700K (BIOS 0402)

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В игровых приложениях рост значения среднего fps хоть и есть, но не слишком заметен и колеблется в пределах 0,37-0,68 %, что, впрочем, также можно назвать положительным результатом, хоть и незначительным.

Производительность CPU относительно Core i7-11700K (BIOS 0402)

Вполне вероятно, что новые версии BIOS, приуроченные к дебюту десктопных процессоров Intel семейства Rocket Lake-S, позволят добиться ещё большего роста производительности новых моделей.