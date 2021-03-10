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Несколько часов назад в сети появилось несколько слайдов, демонстрирующих некоторые спецификации настольных процессоров Intel 11-го поколения и уровень производительности флагманской модели в сравнении с её предшественником.

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Источник изображения: Intel

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«Зоркий глаз» одного из энтузиастов ресурса Reddit под ником zqv7 тут же заприметил одну интересную деталь: так, модули памяти DDR4 с эффективной частотой 3200 МГц могут функционировать в режиме Gear 1 лишь в дуэте с топовыми процессорами Core i9-11900K и Core i9-11900KF, в то время как остальные модели в паре с DDR4-3200 будут работать лишь в режиме Gear 2.

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Источник изображения: Weibo

Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, упоминаемые режимы, внедряемые компанией Intel для ряда материнских плат с разъёмом LGA 1200, могут ощутимо влиять на уровень производительности оперативной памяти: если при Gear 1 для показателей CPU IMC и DRAM Clock соблюдается соотношение 1:1, то при Gear 2 активизируется режим 1/2:1, в результате чего к подсистеме памяти применяются «штрафные санкции».

Источник изображения: Reddit, Chiphell

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По мнению источника, при практически идентичных спецификациях моделей семейств Core i7 и Core i9 подобная сегментация носит искусственный характер, что, вероятно, продиктовано некоторыми маркетинговыми соображениями. Как предполагает энтузиаст, наглядную демонстрацию снижения уровня производительности из-за активации режима Gear 2 компьютерная общественность могла наблюдать в недавнем предварительном тесте Core i7-11700K от Anandtech, в котором новинка продемонстрировала достаточно посредственные результаты.

Стоит отметить, что, несмотря на возможность изменения режимов в BIOS, данное ограничение, вероятно, мало обрадует рядовых пользователей, не слишком смыслящих в компьютерных премудростях.