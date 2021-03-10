Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение



В сеть попали слайды спецификаций процессоров Intel Core 11-го поколения и игровой производительности Core i9-11900K. Материалы, размещенные на китайской платформе Weibo, выполнены в старом стиле, в то время как Intel достаточно давно изменила логотип и оформление. Либо слайды поддельные, либо они были сделаны до утверждения новых шаблонов.

реклама

В списке спецификаций присутствуют 8-ядерные Core i9 и i7. Флагманы Core i9-11900K(F) будут обладать максимальной частотой 5,3 ГГц благодаря технологии Thermal Velocity Boost (TVB). Модели Core i7 не будут поддерживать технологию TVB, что является основным отличием между сериями Core i9 и i7. Это означает, что частоты i7 будут до 300 МГц ниже.

Источник: Weibo

На другом слайде Core i9-11900K сравнивается с текущим флагманом Core i9-10900K. Новый процессор Rocket Lake демонстрирует от 8 до 14% большую производительность в Microsoft Flight Simulator, Total War: Three Kingdoms, Gears 5 и Grid 2019. Тесты проводились в разрешении 1080p при высоких настройках графики.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник: VideoCardz, Twitter @9550Pro, Weibo