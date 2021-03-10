Порция материалов Intel со спецификациями Rocket Lake-S и игровой производительностью утекла в сеть
В сеть попали слайды спецификаций процессоров Intel Core 11-го поколения и игровой производительности Core i9-11900K. Материалы, размещенные на китайской платформе Weibo, выполнены в старом стиле, в то время как Intel достаточно давно изменила логотип и оформление. Либо слайды поддельные, либо они были сделаны до утверждения новых шаблонов.
реклама
В списке спецификаций присутствуют 8-ядерные Core i9 и i7. Флагманы Core i9-11900K(F) будут обладать максимальной частотой 5,3 ГГц благодаря технологии Thermal Velocity Boost (TVB). Модели Core i7 не будут поддерживать технологию TVB, что является основным отличием между сериями Core i9 и i7. Это означает, что частоты i7 будут до 300 МГц ниже.
На другом слайде Core i9-11900K сравнивается с текущим флагманом Core i9-10900K. Новый процессор Rocket Lake демонстрирует от 8 до 14% большую производительность в Microsoft Flight Simulator, Total War: Three Kingdoms, Gears 5 и Grid 2019. Тесты проводились в разрешении 1080p при высоких настройках графики.
Источник: VideoCardz, Twitter @9550Pro, Weibo
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила