AMD Radeon RX 6700 может получить целых 12 Гбайт видеопамяти
Пока компьютерная общественность горячо обсуждает уровень производительности не так давно анонсированной модели среднего ценового сегмента в лице Radeon RX 6700 XT в сравнении с её конкурентками из стана NVIDIA, а именно GeForce RTX 3070 и RTX 3060 Ti, её младшая «соплеменница» без суффикса «XT», лишь дожидающаяся своего часа, продолжает обрастать новыми подробностями.
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Так, специалисты ресурса VideoCardz обнаружили достаточно занятную запись в базе данных Евразийской экономической комиссии: согласно представленным данным, ASUS готовит сразу несколько видеокарт серии Radeon RX 6000, среди которых нашлось место и двум моделям Radeon RX 6700, наделённым 12 Гбайт видеопамяти, а не 6 Гбайт, как гласили недавние слухи.
Источник изображений: VideoCardz, ЕЭК
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Источник предполагает, что AMD могла изменить свои планы, назначив в соперницы новинке недавно дебютировавшую GeForce RTX 3060, которая имеет в своём распоряжении аналогичный объём видеобуфера, в то время как графические адаптеры серии Radeon RX 6600 могут претерпеть некоторых изменений, касающихся количества памяти.
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