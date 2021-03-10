Radeon RX 6700 XT обгоняет GeForce RTX 3070 и RTX 3060 Ti в ряде популярных игр — данные инсайдера
Несколько дней назад AMD представила на суд компьютерной общественности свою очередную модель серии Radeon RX 6000, но, в отличие от предыдущих представительниц архитектуры RDNA 2, анонсированная видеокарта в лице Radeon RX 6700 XT призвана навязать конкурентную борьбу в среднем ценовом сегменте, поэтому немудрено, что главными соперницами новинки стали видеоадаптеры NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070, которые, согласно результатам официальных тестов, уступают модели «красной команды» в большинстве представленных игровых приложений.
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Источник изображения: YouTube, AMD
Впрочем, некоторые пользователи не слишком уж доверяют «замерам» официальных представителей компаний, поэтому данные инсайдера под ником harukaze5719 придутся как нельзя кстати: так, исходя из диаграммы, основанной на результатах тестов видеоадаптеров в ряде игр, полученных от неизвестного специалиста, вероятно, располагающего новинкой, и иллюстрирующей средний уровень производительности Radeon RX 6700 XT в сравнении с GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070, можно отметить, что новая модель берёт верх над своими соперницами, обгоняя их на несколько процентов.
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Источник изображения: Twitter, harukaze5719
К сожалению, информацией об используемых режимах работы и конкретном списке игр энтузиаст не поделился, обмолвившись лишь, что в DOOM Eternal видеокарта Radeon RX 6700 XT обгоняет GeForce RTX 3060 Ti на 5 %, а в Shadow of the Tomb Raider — на 3 %.
Стоит напомнить, что всесторонних тестов от ряда обозревателей и появления новинки в продаже стоит ожидать уже через несколько дней, а именно 18 марта, а рекомендованная стоимость новой модели остановится на отметке в $479.
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