MSI проводит эксперимент по добыче Ethereum на игровом ноутбуке с GeForce RTX 3080 на борту
Уже несколько месяцев рынок графических адаптеров испытывает острую нехватку моделей не только текущих, но и прошлых поколений, а те редкие видеокарты, что ещё сохранились в ассортименте ряда магазинов, предлагаются по ощутимо завышенным ценам. Причин, повлиявших на возникновение данной ситуации, сразу несколько — это и действия перекупщиков, и дефицит компонентов для производства, и рост интереса добытчиков криптовалют к ряду графических адаптеров, позволяющих им добывать заветные «монеты».
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При этом в связи с недостатком десктопных моделей видеокарт майнеры ищут новые возможности для организации добычи, а некоторые компании, похоже, решили намекнуть им на возможные пути решения: так, в официальном блоге MSI специалистами ресурса VideoCardz была обнаружена достаточно занятная запись, написанная несколько дней назад и иллюстрирующая возможность добычи Ethereum на игровом ноутбуке серии GE76 Raider.
Согласно наглядной демонстрации источника, скорость хешрейта данного лэптопа, снабжённого мобильным видеоадаптером NVIDIA GeForce RTX 3080, составляет около 52-53 MH/s при использовании алгоритма DaggerHashimoto для добычи Ethereum, что соответствует достижениям настольной GeForce RTX 3070.
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Источник изображения: MSI
Автор информирует, что эксперимент будет продолжаться в течение месяца, после чего он поделится результатами с широкой общественностью.
Стоит напомнить, что несколько недель назад в популяризации майнинга была замечена ZOTAC, однако вскоре компания одумалась и удалила сообщение с рекламой своей майнинг-фермы.
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