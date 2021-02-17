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На фоне прогрессирующей майнинговой лихорадки, дефицита графических адаптеров и растущих цен на те скудные запасы видеокарт, ещё имеющиеся в наличии в магазинах и не попавшиеся на глаза майнерам, для негодования рядовых покупателей достаточно малейшего повода, а некоторые компании только подливают масла в огонь: так, несколько часов назад компания ZOTAC на своей официальной странице в Twitter разместила крайне спорное сообщение, вызвавшее праведный гнев компьютерного сообщества.

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Посредством твита компания продемонстрировала фотографию с фермой для майнинга криптовалют, собранную из видеокарт GeForce RTX 3070 Twin Edge, снабдив пост хештегами «Gaming» и «PcGaming», что выглядит крайне провокационно в связи со сложившейся ситуацией на рынке видеокарт.

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Источник изображения: VideoCardz, Twitter, ZOTAC USA

Реакция общественности не заставила себя долго ждать: пользователи были в недоумении в связи с выбранной стратегией компании, а некоторые из них посчитали, что данное сообщение говорит о некомпетентности отдела маркетинга ZOTAC.

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Похоже, народный гнев возымел эффект, так как в данный момент сообщение удалено, однако, как известно, однажды попавшее в интернет останется там на веки вечные.