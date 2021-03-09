Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Специалисты AMD продолжают в поте лица трудиться над очередными версиями AGESA, как всегда, решающими ряд имеющихся проблем и повышающими уровень производительности: несколько дней назад сообщалось о скором появлении обновления микрокода, а уже сегодня MSI решила порадовать своих клиентов, представив новую версию прошивки AGESA COMBO PI V2 1.2.0.1 Beta BIOS для материнских плат на базе наборов системной логики 500-й серии, сообщает ресурс Wccftech.

реклама

Согласно официальному сообщению, новая версия BIOS принесёт поддержку технологии AMD Smart Access Memory (SAM) для процессоров Ryzen 3000, анонсированную «красной командой» в рамках своего специального мероприятия, посвящённого Radeon RX 6700 XT, благодаря которой можно добиться ощутимого повышения уровня производительности системы в ряде игровых приложений.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Кроме того, заявлено об исправлении ошибки, влияющей на скорость кэш-памяти третьего уровня процессоров Ryzen 5000: согласно «замерам» специалистов MSI посредством популярной утилиты AIDA64 при использовании AGESA 1.2.0.0 и 1.2.0.1, пропускная способность L3-кэша действительно ощутимо возросла. При этом тестовая система включала в себя настольный процессор Ryzen 9 5950X и материнскую плату MSI MEG B550 Unify.

реклама

Источник изображений: MSI

Помимо этого, в распоряжении источника оказались результаты тестирования в Shadow of The Tomb Raider, где, благодаря новой версии прошивки, удалось добиться роста показателя среднего fps (CPU) вплоть до 17 % по сравнению с AGESA 1.2.0.0.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Новые версии BIOS уже доступны для скачивания на официальном сайте компании, а убедиться, получила ли конкретная модель материнской платы новую прошивку, можно благодаря представленному списку.

Источник изображения: MSI