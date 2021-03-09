MSI выпускает AGESA 1.2.0.1 BIOS с AMD SAM для Ryzen 3000, ускорением L3-кэша и ростом fps в играх
Специалисты AMD продолжают в поте лица трудиться над очередными версиями AGESA, как всегда, решающими ряд имеющихся проблем и повышающими уровень производительности: несколько дней назад сообщалось о скором появлении обновления микрокода, а уже сегодня MSI решила порадовать своих клиентов, представив новую версию прошивки AGESA COMBO PI V2 1.2.0.1 Beta BIOS для материнских плат на базе наборов системной логики 500-й серии, сообщает ресурс Wccftech.
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Согласно официальному сообщению, новая версия BIOS принесёт поддержку технологии AMD Smart Access Memory (SAM) для процессоров Ryzen 3000, анонсированную «красной командой» в рамках своего специального мероприятия, посвящённого Radeon RX 6700 XT, благодаря которой можно добиться ощутимого повышения уровня производительности системы в ряде игровых приложений.
Кроме того, заявлено об исправлении ошибки, влияющей на скорость кэш-памяти третьего уровня процессоров Ryzen 5000: согласно «замерам» специалистов MSI посредством популярной утилиты AIDA64 при использовании AGESA 1.2.0.0 и 1.2.0.1, пропускная способность L3-кэша действительно ощутимо возросла. При этом тестовая система включала в себя настольный процессор Ryzen 9 5950X и материнскую плату MSI MEG B550 Unify.
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Источник изображений: MSI
Помимо этого, в распоряжении источника оказались результаты тестирования в Shadow of The Tomb Raider, где, благодаря новой версии прошивки, удалось добиться роста показателя среднего fps (CPU) вплоть до 17 % по сравнению с AGESA 1.2.0.0.
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Источник изображения: Wccftech
Новые версии BIOS уже доступны для скачивания на официальном сайте компании, а убедиться, получила ли конкретная модель материнской платы новую прошивку, можно благодаря представленному списку.
Источник изображения: MSI
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