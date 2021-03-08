AMD Radeon RX 5000, Radeon VII и RX Vega также могли бы получить поддержку Smart Access Memory
Как известно, несколько месяцев назад AMD представила на суд широкой компьютерной общественности новую технологию, именуемую Smart Access Memory (SAM) и дающую возможность повысить уровень производительности системы в ряде игровых приложений, что достигается благодаря расширению возможностей процессора по доступу к видеобуферу графического адаптера.
реклама
Источник изображения: AMD
Впрочем, спустя несколько недель некоторые компании разгадали, на чём основана технология AMD — оказывается, новая функция базируется на спецификации стандарта PCIe, что подразумевает под собой свободное использование, чем не преминули воспользоваться производители материнских плат, внедрившие поддержку аналога AMD SAM под названием Resizable BAR. Кроме того, NVIDIA также заявила о готовности к наделению своих видеокарт поколения Ampere новой технологией.
Что касается AMD, то для активации функции Smart Access Memory, согласно официальным данным, необходимо совместимое оборудование, а именно материнская плата на базе чипсета 500-й серии, процессор Ryzen 5000 или Ryzen 3000, а также графический адаптер серии Radeon RX 6000.
реклама
Естественно, обладатели видеоадаптеров прошлых поколений также не отказались бы от «бесплатного» прироста производительности, однако официально такой возможности нет. Впрочем, известный специалист Игорь Валлосек (Igor Wallossek) считает, что в теории AMD ничего не мешает наделить графические адаптеры серии Radeon RX 5000, RX Vega или Radeon VII поддержкой данной функции.
Так, обновив BIOS материнской платы и установив последние версии драйверов для Radeon RX 5700 XT, в диспетчере устройств исследователь обнаружил упоминание о доступности ресурсов, необходимых для поддержки Resizable BAR.
Кроме того, в процессе тестирования искомого видеоадаптера с активированной и деактивированной функцией Resizable BAR специалист обнаружил крайне интересную особенность: несмотря на практически неизменное значение среднего fps, с включённой функцией время вывода кадра в процентном соотношении стало более сбалансированным, а рывки исчезли.
реклама
Источник изображений: igor´sLAB
По мнению специалиста, это указывает на тот факт, что некоторые процессы совместимы с новой технологией, поэтому теоретически AMD могла бы добавить поддержку Smart Access Memory для графических адаптеров прошлых поколений, однако случится ли это на практике, пока остаётся загадкой.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила