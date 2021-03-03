AMD показала одно из ключевых преимуществ Radeon RX 6700 XT над GeForce RTX 3070 и RTX 3060 Ti
Пару часов назад AMD наконец-то анонсировала графический адаптер Radeon RX 6700 XT, призванный составить серьёзную конкуренцию своим оппонентам из стана NVIDIA в среднем ценовом сегменте.
реклама
Новинка получила графический чип с 40 исполнительными блоками «на борту» и частотой в 2424 МГц в игровом режиме, а также внушительные 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, что, по словам представителя AMD, является одним из конкурентных преимуществ.
Судя по результатам «замеров» специалистов компании, Radeon RX 6700 XT успешно противостоит своей конкурентке в лице GeForce RTX 3070 и превосходит RTX 3060 Ti в целом ряде популярных игровых приложений, а дополнительные 4 Гбайт памяти помогают новинке противодействовать своим оппоненткам ещё эффективнее.
реклама
Действительно, как гласит один из слайдов AMD, ряд современных тайтлов, в том числе Call of Duty: Black Ops Cold War, Horizon Zero Dawn, Dirt 5 и Red Dead Redemption 2, имеют достаточно нескромные аппетиты — для качественного игрового процесса при разрешении 1440p и максимальных настройках качества для данных игр требуется от 9.5 до 11.5 Гбайт видеопамяти, в результате чего на фоне 8-гигабайтных GeForce RTX 3070 и RTX 3060 Ti новинка выглядит весьма выгодно.
Источник изображений: YouTube, AMD
Стоит напомнить, что первые модели появятся на полках магазинов уже 18 марта, а их рекомендованная стоимость составит $479.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила