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Пару часов назад AMD наконец-то анонсировала графический адаптер Radeon RX 6700 XT, призванный составить серьёзную конкуренцию своим оппонентам из стана NVIDIA в среднем ценовом сегменте.

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Новинка получила графический чип с 40 исполнительными блоками «на борту» и частотой в 2424 МГц в игровом режиме, а также внушительные 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, что, по словам представителя AMD, является одним из конкурентных преимуществ.

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Судя по результатам «замеров» специалистов компании, Radeon RX 6700 XT успешно противостоит своей конкурентке в лице GeForce RTX 3070 и превосходит RTX 3060 Ti в целом ряде популярных игровых приложений, а дополнительные 4 Гбайт памяти помогают новинке противодействовать своим оппоненткам ещё эффективнее.

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Действительно, как гласит один из слайдов AMD, ряд современных тайтлов, в том числе Call of Duty: Black Ops Cold War, Horizon Zero Dawn, Dirt 5 и Red Dead Redemption 2, имеют достаточно нескромные аппетиты — для качественного игрового процесса при разрешении 1440p и максимальных настройках качества для данных игр требуется от 9.5 до 11.5 Гбайт видеопамяти, в результате чего на фоне 8-гигабайтных GeForce RTX 3070 и RTX 3060 Ti новинка выглядит весьма выгодно.

Источник изображений: YouTube, AMD

Стоит напомнить, что первые модели появятся на полках магазинов уже 18 марта, а их рекомендованная стоимость составит $479.