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Разгон Intel Core i7-11700K до 5 ГГц позволил чуть улучшить результат в Horizon Zero Dawn

Первые обладатели нового CPU продолжают делиться достижениями новинки.
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Пока широкое компьютерное сообщество с замиранием сердца ожидает официального дебюта настольных процессоров Intel 11-го поколения, некоторые счастливчики, сумевшие раздобыть новенькие модели CPU за несколько недель до сего знаменательного события, продолжают радовать сообщество очередными результатами тестов.

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Источник изображения: Hardwareluxx, mac_ol

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Так, несколько дней назад один из энтузиастов, заполучивший предтоповую модель Intel семейства Rocket Lake-S в лице Core i7-11700K, поделился достижениями новинки в ряде популярных бенчмарков, а уже сегодня ещё один счастливый обладатель CPU сравнил уровень производительности новой модели в игре Horizon Zero Dawn в стандартном режиме и в разгоне.

Исходя из представленных данных, для своих изысканий энтузиаст использовал искомый настольный процессор Core i7-11700K, оснащённый 8 ядрами с поддержкой гиперпоточности и способный функционировать на частоте 3,6 ГГц в базовом режиме с возможностью повышения до 5,0/4,6 ГГц при активности одного/всех ядер, а также графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3080.

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В стандартном режиме (4,6 ГГц по всем ядрам) среднее значение кадровой частоты во встроенном бенчмарке Horizon Zero Dawn при использовании пресета «Favor Quality» и разрешения 1080p составило 188 fps, в то время как разгон Core i7-11700K до 5,0 ГГц при активности всех 8 ядер позволил улучшить результат до 193 fps (+2.7 %).

Источник изображений: Hardwareluxx, Trill

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Стоит напомнить, что официальное появление десктопных процессоров Intel 11-го поколения на полках магазинов запланировано на конец текущего месяца, а именно на 30 марта.

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