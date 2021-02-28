Пара моделей Radeon RX 6700 XT производства ASUS красуется на изображениях
Уже через несколько дней состоится специальное мероприятие AMD, на котором, как ожидается, компания явит миру новую модель среднего ценового сегмента, а именно Radeon RX 6700 XT, поэтому немудрено, что производители видеокарт активно готовятся к сему знаменательному событию, в том числе и ASUS: так, ресурс VideoCardz сообщает, что компания готовит как минимум четыре новых модели RX 6700 XT — три из них получат кастомный дизайн, в то время как одна из новинок предстанет в референсном исполнении. Кроме того, в распоряжении источника оказалась парочка изображений, на которых красуются новые модели.
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Видеокарта ASUS Radeon RX 6700 XT Dual будет функционировать на стандартных частотах и может быть основана на графическом чипе Navi 22 в вариации «B», отличающемся пониженным уровнем TGP, о котором сообщал один из инсайдеров. Как можно заметить, система охлаждения новинки наделена 2 вентиляторами, а для подачи дополнительного питания используется два разъёма — шести- и восьмиконтактный. При этом модель имеет длину в 29.7 см и занимает 2.7 слота.
Более «продвинутый» графический адаптер ASUS Radeon RX 6700 XT TUF Gaming OC, вероятно, получит GPU Navi 22 класса «A», характеризующийся повышенным уровнем TGP и заводским разгоном. Для охлаждения новинки будет применяться массивный радиатор в дуэте с тремя вентиляторами, а разъёмы дополнительного питания будут представлены двумя восьмиконтактными коннекторами. Видеокарта потребует три слота для размещения, а её длина составит 32.2 см.
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Источник изображений: VideoCardz
Стоит напомнить, что судя по имеющимся данным, AMD намерена представить очередную модель семейства Radeon RX 6000 уже совсем скоро, а именно 3 марта.
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