Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Уже через несколько дней состоится специальное мероприятие AMD, на котором, как ожидается, компания явит миру новую модель среднего ценового сегмента, а именно Radeon RX 6700 XT, поэтому немудрено, что производители видеокарт активно готовятся к сему знаменательному событию, в том числе и ASUS: так, ресурс VideoCardz сообщает, что компания готовит как минимум четыре новых модели RX 6700 XT — три из них получат кастомный дизайн, в то время как одна из новинок предстанет в референсном исполнении. Кроме того, в распоряжении источника оказалась парочка изображений, на которых красуются новые модели.

реклама

Видеокарта ASUS Radeon RX 6700 XT Dual будет функционировать на стандартных частотах и может быть основана на графическом чипе Navi 22 в вариации «B», отличающемся пониженным уровнем TGP, о котором сообщал один из инсайдеров. Как можно заметить, система охлаждения новинки наделена 2 вентиляторами, а для подачи дополнительного питания используется два разъёма — шести- и восьмиконтактный. При этом модель имеет длину в 29.7 см и занимает 2.7 слота.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Более «продвинутый» графический адаптер ASUS Radeon RX 6700 XT TUF Gaming OC, вероятно, получит GPU Navi 22 класса «A», характеризующийся повышенным уровнем TGP и заводским разгоном. Для охлаждения новинки будет применяться массивный радиатор в дуэте с тремя вентиляторами, а разъёмы дополнительного питания будут представлены двумя восьмиконтактными коннекторами. Видеокарта потребует три слота для размещения, а её длина составит 32.2 см.

реклама

Источник изображений: VideoCardz

Стоит напомнить, что судя по имеющимся данным, AMD намерена представить очередную модель семейства Radeon RX 6000 уже совсем скоро, а именно 3 марта.