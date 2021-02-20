AMD может представить новый флагман Big Navi и сразу две версии Radeon RX 6700 XT — данные инсайдера
Как известно, в скором будущем AMD намерена усилить свои позиции на рынке графических адаптеров среднего ценового сегмента, представив новые модели видеокарт серии Radeon RX 6700, а инсайдер под ником Coreteks решил подробнее рассказать о некоторых технических характеристиках и уровне производительности новинок, а также сообщить о возможном выпуске нового флагмана компании.
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Источник изображения: VideoCardz
По данным источника, графический адаптер Radeon RX 6700 XT получит сразу две модификации, имеющие некоторые отличия: «старший» вариант будет иметь уровень TGP в ~230 Вт и выпускаться в виде премиальных моделей с заводским разгоном, в то время как «младший» будет отличаться TGP в ~189 Вт и предстанет в виде стандартных моделей. При этом разница в производительности между двумя модификациями будет составлять около 5-8 %, в зависимости от системы охлаждения.
Кроме того, обе вариации Radeon RX 6700 XT получат GPU, способный функционировать на частоте около 2,5-2,6 ГГц, а также видеопамять типа GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц, как и у старших «соплеменниц». Ожидается, что уровень производительности стандартной модификации будет примерно на 20-25 % выше по сравнению с видеокартой прошлого поколения в лице Radeon RX 5700 XT, а основной соперницей для новинок станет NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.
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Что касается более доступной AMD Radeon RX 6700, то она будет наделена 6 Гбайт памяти типа GDDR6, характеризующейся эффективной частотой в 16 ГГц.
Источник изображения: YouTube, Coreteks
Помимо откровений о моделях среднего ценового диапазона, инсайдер поделился и некоторой занятной информацией касательно возможного выпуска новой топовой видеокарты уже в ближайшем будущем: по словам источника, флагманская модель с архитектурой RDNA 2, в теории именуемая Radeon RX 6950 XT или Radeon RX 6900 XTX, может получить более высокие тактовые частоты и лимиты мощности по сравнению с RX 6900 XT, а её рекомендованная стоимость будет несколько ниже её основного конкурента из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 3090, то есть в пределах 1199-1499 долларов.
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Стоит напомнить, что дебют AMD Radeon RX 6700 XT, по имеющимся данным, должен состояться уже 18 марта, в то время как появление Radeon RX 6700 ожидается лишь в апреле. Что касается возможного выхода новой флагманской модели, то в случае подтверждения данной информации сие событие ожидается лишь через полтора-два месяца.
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