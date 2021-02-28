Выход майнерских устройств не принесёт пользы геймерам и призван увеличить прибыль NVIDIA — Wccftech
Очередной всплеск интереса к добыче криптовалют серьёзно осложнил жизнь рядовым покупателям, намеревающимся приобрести новенькую видеокарту, которые в итоге были вынуждены лицезреть практически пустые полки магазинов и ощутимое повышение стоимости на оставшиеся модели.
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Спустя несколько месяцев NVIDIA всё же решилась противостоять майнерам, которые стали настоящей грозой рынка графических адаптеров: компания впервые применила ограничитель производительности для не так давно дебютировавшей GeForce RTX 3060 в добыче популярной среди майнеров криптовалюты Ethereum, а также анонсировала выход специальных устройств серии Cryptocurrency Mining Processor, предназначенных для потребностей добытчиков криптовалют.
Источник изображения: NVIDIA
Впрочем, по мнению специалистов ресурса Wccftech, данные шаги NVIDIA крайне сомнительны и вызывают некоторые вопросы. Источник напоминает, что несколько лет назад компьютерный мир уже испытывал на себе все «прелести» майнинговой лихорадки, сопровождающейся дефицитом видеокарт и ростом цен, однако когда криптовалютный бум подошёл к концу, огромное количество графических адаптеров, принимавших участие в добыче криптовалют, наводнило вторичный рынок, позволив рядовым покупателям заполучить желанную новинку по доступной цене.
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Что касается NVIDIA, то, по словам источника, компания практически бездействовала, не пытаясь совладать с «разгулом» майнеров, за что в итоге и поплатилась: на фоне доступных моделей поколения Pascal новые видеокарты серии GeForce RTX 20 не снискали должного успеха среди покупателей, что в конечном итоге повлияло и на доход NVIDIA.
Источник изображения: Wccftech
Похоже, компания учла свои былые ошибки, на этот раз протянув руку помощи покупателям, по крайней мере, так кажется на первый взгляд, однако у специалистов Wccftech иные суждения на этот счёт: по их мнению, выпуск майнинговых продуктов серии Cryptocurrency Mining Processor нацелен лишь на повышение прибыли компании, в то время как уменьшение производительности GeForce RTX 3060 касается только одной криптовалюты, в то время как остальные алгоритмы способны приносить майнерам практически сопоставимую прибыль, что уже было продемонстрировано ранее.
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Действительно, после угасания криптовалютной лихорадки большинство майнеров будет вынуждено распродавать своё «железо», в результате чего вторичный рынок перенасытится новыми предложениями, однако устройства, предназначенные специально для майнинга, вряд ли будут интересны геймерам, и скорее всего отправятся в утиль, что косвенно повлияет на количество видеокарт, доступных на «вторичке».
Таким образом, как считает источник, данная стратегия NVIDIA преследует прежде всего корыстные цели, а вовсе не заботу о рядовых геймерах. Впрочем, на фоне хаоса на рынке графических адаптеров подобная ситуация уже мало кого удивит.
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