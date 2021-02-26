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Хотя до официального анонса и старта предварительных заказов настольных процессоров Intel 11-го поколения осталось ещё несколько недель, некоторые онлайн-магазины уже принялись пополнять свой ассортимент целым рядом новых моделей: ранее новинки были замечены в прайс-листах нескольких европейских магазинов, а сегодня, благодаря «зоркому глазу» специалистов ресурса Wccftech, стало известно о ценах новых CPU в одном из заморских магазинов.

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Источник изображения: Intel

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Так, работники американского ритейлера Milwaukee PC разместили на страницах своей онлайн-площадки практически всю линейку десктопных процессоров Intel семейства Rocket Lake-S: предварительная стоимость флагманских моделей в лице 8-ядерных 16-поточных Core i9-11900K и Core i9-11900KF, отличающихся базовой частотой в 3,5 ГГц, составила $600 и $580, Core i9-11900 и Core i9-11900F с аналогичным количеством ядер «на борту», функционирующих на базовой частоте 2,5 ГГц, оценили в $510 и $480, модели на ступень ниже, но также наделённые 8 ядрами/16 потоками, а именно Core i7-11700K, Core i7-11700KF, Core i7-11700 и Core i7-11700F будут готовы отдать за $485, $455, $390 и $360, 6-ядерные 12-поточные Core i5-11600K и Core i5-11600KF можно будет предзаказать за $310 и $280, а процессоры с таким же количеством ядер/потоков, но с заблокированным множителем, в лице Core i5-11600, Core i5-11500, Core i5-11400 и core i5-11400F выставили за $265, $235, $215 и $180 соответственно.

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Источник изображения: Wccftech, Milwaukee PC

При сравнении стоимости моделей Intel Rocket Lake-S с ценами их предшественников семейства Comet Lake-S можно отметить, что они не слишком разнятся: например, флагманы прошлого поколения, Core i9-10900K и Core i9-10900KF, в данном онлайн-магазине оценены в $611 и $540, а предтоповые Core i7-10700K и Core i7-10700KF готовы отдать за $430 и $420.

Стоит напомнить, что, согласно имеющейся информации, официальный анонс настольных процессоров Intel 11-го поколения должен состояться 16 марта, в то время как на полках магазинов новинки окажутся только через две недели. Впрочем, осуществить предварительный заказ станет возможным начиная с 16 марта.