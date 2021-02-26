Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В ближайшем будущем AMD намерена дать ответ NVIDIA в среднем ценовом сегменте, представив графические адаптеры серии Radeon RX 6700, призванные составить конкуренцию уже дебютировавшим GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3060: несколько часов назад компания рассекретила дату некоего мероприятия, на котором, судя по всему, и будут представлены новые видеокарты, а также поделилась коротким видеороликом, демонстрирующим одну из предстоящих моделей.

реклама

«Зоркий глаз» специалистов ресурса VideoCardz тут же распознал в представленной новинке графический адаптер Radeon RX 6700 XT, а ещё один энтузиаст, являющийся по совместительству редактором сайта Benchmark.pl, заметил одну крайне интересную особенность: именование видеофайла указывало на используемый графический чип — Navi 22. Представители AMD, заметив свою оплошность, тут же изменили название файла, однако изображение, на котором красуется именование «navi-22-gif-variation-3.mp4», сохранилось.

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Источник изображений: VideoCardz, AMD

реклама

Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, графический чип Navi 22, который станет основой для видеокарт серии Radeon RX 6700, получит в своё распоряжение 40 вычислительных блоков и 2560 потоковых процессоров в максимальном исполнении.

Что касается анонса новых продуктов AMD, то данное событие, судя по всему, состоится уже через несколько дней, а именно 3 марта.