AMD нечаянно рассекретила данные об используемом для Radeon RX 6700 XT графическом чипе
В ближайшем будущем AMD намерена дать ответ NVIDIA в среднем ценовом сегменте, представив графические адаптеры серии Radeon RX 6700, призванные составить конкуренцию уже дебютировавшим GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3060: несколько часов назад компания рассекретила дату некоего мероприятия, на котором, судя по всему, и будут представлены новые видеокарты, а также поделилась коротким видеороликом, демонстрирующим одну из предстоящих моделей.
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«Зоркий глаз» специалистов ресурса VideoCardz тут же распознал в представленной новинке графический адаптер Radeon RX 6700 XT, а ещё один энтузиаст, являющийся по совместительству редактором сайта Benchmark.pl, заметил одну крайне интересную особенность: именование видеофайла указывало на используемый графический чип — Navi 22. Представители AMD, заметив свою оплошность, тут же изменили название файла, однако изображение, на котором красуется именование «navi-22-gif-variation-3.mp4», сохранилось.
Источник изображений: VideoCardz, AMD
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Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, графический чип Navi 22, который станет основой для видеокарт серии Radeon RX 6700, получит в своё распоряжение 40 вычислительных блоков и 2560 потоковых процессоров в максимальном исполнении.
Что касается анонса новых продуктов AMD, то данное событие, судя по всему, состоится уже через несколько дней, а именно 3 марта.
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