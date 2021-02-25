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Несмотря на борьбу NVIDIA с добытчиками популярной криптовалюты Ethereum, которые стали одной из причин дефицита графических адаптеров и последующего повышения стоимости, майнеры находят новые прибыльные алгоритмы, скупая новинки задолго до их появления на прилавках магазинов, а ценники первых моделей GeForce RTX 3060, дебютирующих уже через несколько часов, далеки от рекомендованной стоимости, составляющей $329.

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Источник изображения: NVIDIA

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Впрочем, надежда приобрести желанную модель по доступной цене всё же остаётся: известный «сетевой детектив» под ником momomo_us делится с широкой компьютерной общественностью данными касательно стоимости видеокарт GeForce RTX 3060 от ряда производителей на онлайн-площадке Newegg.

Согласно представленным данным, ценник в $330, что примерно соответствует рекомендованной стоимости, получат сразу две модели — GeForce RTX 3060 EAGLE от GIGABYTE и GeForce RTX 3060 XC BLACK GAMING производства ZOTAC. Что касается остальных моделей, представленных в ассортименте онлайн-магазина, то их цены варьируются от $400 до $540.

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Источник изображения: Twitter, momomo_us

К сожалению, напротив всех представленных видеокарт красуется надпись, уведомляющая о том, что данных графических продуктов нет в наличии. Остаётся надеяться, что сегодняшний официальный дебют GeForce RTX 3060 станет катализатором появления моделей в продаже, а ценник на наиболее доступные новинки останется прежним.