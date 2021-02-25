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Несколько недель назад подразделение компании CD Projekt, ответственное за разработку серии компьютерных игр The Witcher и нашумевшего тайтла Cyberpunk 2077, сообщило о взломе своих серверов и «утечке» исходного кода ряда игровых приложений и внутренней документации. Виной всему стали неизвестные хакеры, которые в течение нескольких дней продали полученные незаконным путём данные — сами же разработчики идти на контакт со взломщиками отказались.

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Источник изображения: CD PROJEKT

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Как сообщает сайт Bloomberg, полагаясь на некие анонимные источники, данный инцидент серьёзно осложнил жизнь рядовым сотрудникам компании, которые в условиях пандемии коронавируса до сих пор не в состоянии войти во внутреннюю сеть компании удалённо и получить доступ к инструментам, необходимым для работы, а также заставил их переживать за сохранность своих личных данных — по данным ресурса, в руках хакеров оказалась конфиденциальная информация работников CD Projekt, в том числе паспортные данные, что вызывает некоторые опасения.

Руководство компании призвало своих сотрудников обезопасить себя, сообщив об «утечке» личных данных учреждениям и банкам, в которых они обслуживаются, а также отправить свои персональные компьютеры и ноутбуки отделу безопасности в целях проверки отсутствия вредоносных программ и следов взлома.

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Стоит напомнить, что разработчики CD Projekt в поте лица трудятся над исправлением ошибок и багов в Cyberpunk 2077: компания планировала выпустить объёмный патч во второй половине февраля, однако планы разработчиков изменились в том числе в связи со взломом серверов — теперь выход обновления запланирован на вторую половину марта.