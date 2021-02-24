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Выход большого патча 1.2 для Cyberpunk 2077 перенесли с февраля на середину марта

CDPR не успевают доделать обновление в срок.
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CD Projekt RED вновь сообщают своим фанатам довольно неприятны новости: ожидаемое большое обновление 1.2 для многострадальной Cyberpunk 2077 не выйдет в обещанный срок. В официальном twitter-аккаунте компании появилось сообщение о переносе даты релиза патча с февраля на вторую половину марта.

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В качестве основных причин задержки были названы большой размер и повышенная сложность разработки, а также недавние проблемы со взломом серверов компании хакерской группировкой HelloKitty. Напомним, что во время этой атаки у студии были похищены исходные коды и ассеты таких игр, как Witcher 3, Gwent: The Witcher Card Game и Cyberpunk 2077.

Кроме этого представители компании поблагодарили поклонников за терпение и пообещали, что долгожданный патч принесёт в игру множество изменений, улучшений и исправлений, которые существенно поменяют ощущения от прохождения. Однако никаких конкретных деталей и особенностей апдейта озвучено не было. Первое серьёзное обновление 1.1 вышло ещё в январе, и было сосредоточено на исправлении многочисленных багов и оптимизации производительности. 

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