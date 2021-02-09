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CD Projekt сообщила о крупном взломе своих серверов и шантаже со стороны хакеров

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Взлом сетевых систем — неприятность, которая может случиться с каждым. Вот и компанию CD Projekt настигла эта современная беда, о чём её руководство сегодня сообщило в Twitter. Если верить хакерам, то им в руки попала внутренняя документация компании, исходные коды Cyberpunk 2077, «Гвинта», а также версий ведьмака для платформ прошлого и нынешнего поколений (вторая ещё даже не вышла).

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Как обычно бывает в таких случаях, взломщики оставили CD Projekt послание, в котором обозначили 48-часовой срок на установление контакта, в противном случае документация компании окажется в свободном доступе, что, по мнению хакеров, больно ударит по стоимости акций компании.

CD Projekt уверяет, что среди «угнанной» информации не было личных данных игроков. Поскольку нет никакой уверенности в том, что хакеры сдержат своё слово, вступать с ними в контакт CD Projekt не собирается. Как пишут представители компании, резервные копии хакерам взломать не удалось, и системы компании потихоньку восстанавливаются. Разработчики уже обратились в соответствующие польские органы правопорядка, чтобы как можно скорее выйти на след хакеров.

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cyberpunk 2077 cd projekt
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