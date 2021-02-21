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Несмотря на то, что официальный дебют модели среднего ценового диапазона в лице GeForce RTX 3060 состоится лишь через несколько дней, энтузиаст под ником CryptoLeo, заполучивший новинку производства ZOTAC задолго до сего знаменательного события «всего» за $830, продолжает радовать компьютерную общественность данными о новинке: в своём новом видео, помимо демонстрации уровня производительности и возможной прибыли в майнинге, специалист решил разобрать новинку, продемонстрировав её внутреннее «убранство».

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Сняв систему охлаждения и посетовав на чрезмерный расход термопрокладок, энтузиаст очистил крышку графического процессора видеокарты, в результате чего пред взором общественности открылась заветная маркировка — видеоадаптер действительно получил чип GA106-300-A1, как и утверждалось ранее.

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Кроме того, на печатной плате сравнительно небольшого размера расположились и чипы памяти производства Samsung — всего их насчитывается 6 штук по 2 Гбайт каждый. Кроме того, имеется два свободных слота, что, судя по всему, может быть связано с использованием платы для нужд разных моделей видеоадаптеров, благодаря чему производители могут несколько сэкономить на разработке.

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Источник изображений: YouTube, CryptoLeo

Стоит напомнить, что графический процессор, который лёг в основу GeForce RTX 3060, получил 3584 активных CUDA-ядра и способен функционировать на частотах 1,32/1,78 ГГц в базовом/максимальном режимах. Помимо этого, новинка имеет 12 Гбайт памяти типа GDDR6 и шину в 192 бит. При этом дебют новой модели запланирован на 25 февраля.