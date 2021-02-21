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Другое

Под видом новых майнинговых ускорителей NVIDIA может продавать добытчикам хорошо забытые старые

Тяжелые времена требуют отчаянных решений.
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Как известно, несколько дней назад NVIDIA объявила войну ряду энтузиастов, использующих графические адаптеры для обогащения путём добычи криптовалют и являющихся одной из причин дефицита видеокарт, что несколько печалит рядовых покупателей: компания решила действовать сразу по двум направлениям, ограничив уровень производительности модели среднего ценового сегмента в лице GeForce RTX 3060 в добыче Ethereum, а также представив новую линейку продуктов серии Cryptocurrency Mining Processor, предназначенных специально для нужд майнеров.

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Впрочем, энтузиаст под ником CryptoLeo поставил под сомнение тот факт, что устройства являются действительно новыми, а не хорошо забытыми старыми. В подтверждение своих слов специалист решил сравнить технические характеристики новых устройств с их предшественниками на основе архитектуры Pascal.

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Источник изображений: NVIDIA

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Действительно, спецификации ряда новинок и устройств, дебютировавших несколько лет назад, весьма похожи: так, младшая модель новой линейки в лице 30HX обладает производительностью в 26 MH/s при майнинге Ethereum и 6 Гбайт видеопамяти при энергопотреблении в 125 Вт, что практически не отличается от характеристик ускорителя P106-100 с архитектурой Pascal.

Более производительная модель в лице 40HX, характеризующаяся значением хешрейта в 36 MH/s и уровнем энергопотребления в 185 Вт, а также видеобуфером в 8 Гбайт, имеет аналог прошлого поколения в лице P104-100: несмотря на то, что объём памяти предшественницы, согласно официальным спецификациям, на 4 Гбайт меньше, физически на плате присутствует 8 Гбайт, что разблокируется при помощи BIOS, в то время как «аппетиты» практически те же. Не менее интересен тот факт, что уровень производительности P104-100 на момент выхода, по словам источника, составлял около 40-42 MH/s.

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Спецификации 50HX также мало отличаются от характеристик старого доброго ускорителя P102-100: при условии разблокировки дополнительных 5 Гбайт перед нами устройства с одинаковым уровнем энергопотребления и объёмом видеопамяти. Впрочем, как утверждает источник, разница всё же есть: в то время как скорость хешрейта P102-100 достигала значения ~54-55 MH/S, для 50HX данный показатель указан на уровне 45 MH/S.

Источник изображений: YouTube, CryptoLeo

Что касается топовой 90HX, то в данном случае, по мнению энтузиаста, NVIDIA всё же расщедрилась на чип нового поколения.

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Как бы то ни было, подобный шаг от NVIDIA выглядит вполне логичным: на фоне нехватки GPU семейства Ampere компания может убить сразу двух зайцев, предложив майнерам новые устройства на базе чипов предыдущих поколений, в то время как геймерам достанутся свежие новинки.

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Теги

nvidia майнинг cryptocurrency mining processor
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Под видом новых майнинговых ускорителей NVIDIA может продавать добытчикам хорошо забытые старые
rebel-1
02:27
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