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Несмотря на тот факт, что официальное появление настольных процессоров Intel 11-го поколения на полках магазинов запланировано лишь в следующем месяце, новинки продолжают радовать широкую общественность, с завидной регулярностью появляясь в том или ином популярном бенчмарке: в этот раз новая модель, замеченная Twitter-ботом Benchleaks, продемонстрировала достаточно высокие результаты в тесте Geekbench 5.

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Источник изображения: Intel

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Исходя из информации, представленной в базе данных тестового пакета, десктопный процессор Intel Core i7-11700K, располагающий 8 ядрами/16 потоками, которые работали на частотах 3,6/4,9 ГГц в базовом/турборежиме, в однопоточной дисциплине заполучил 1785 баллов, а в многопоточном подтесте смог завоевать 11741 очко.

При сравнении достижений Core i7-11700K со средними результатами его соперника из стана AMD в лице Ryzen 7 5800X, имеющего аналогичное количество ядер/потоков с частотной формулой 3,8/4,7 ГГц, превосходство новинки видно невооружённым глазом: так, в однопоточном состязании модель от Intel была быстрее своего оппонента в среднем на 5-7 %, а в многопотоке обогнала конкурента на 5-12 %.

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Источник изображения: Geekbench 5

Таким образом, предтоповый CPU «синей команды» демонстрирует неплохой уровень производительности на фоне своего конкурента, а при учёте данных о предварительной стоимости предстоящей новинки, оценённой в €415-438 в паре европейских магазинов, выглядит грозным соперником для модели от AMD.

Стоит напомнить, что буквально неделю назад Core i7-11700K был протестирован в нескольких игровых приложениях и бенчмарках: новинка продемонстрировала практически схожие с Ryzen 7 5800X результаты в играх, однако уступила в ряде прикладного ПО.