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Несколько дней назад в одном из официальных документов Intel появилось упоминание о нескольких моделях процессоров, ещё не представленных на рынке — помимо практически не интригующих CPU семейства Core i5 в списке появился процессор Core i9-10900KS, который, по аналогии с премиальной моделью Core i9-9900KS, мог стать новым топовым CPU в семействе Comet Lake-S и успешно противостоять конкурирующим моделям AMD, однако, как сообщает ресурс ZDNet, компания развеяла эти слухи.

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Источник изображения: Intel

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По словам официального представителя Intel, приводимым источником, компания не видит смысла в выпуске Core i9-10900KS, который устареет уже через месяц на фоне дебюта настольных процессоров 11-го поколения, принадлежащих к семейству Rocket Lake-S — именно они и будут противопоставлены моделям AMD серии Ryzen 5000.

Кроме того, учитывая тот факт, что частотные характеристики флагманского Core i9-10900K и так достаточно высоки, намерение выпуска модели, отличающейся ещё более высокими частотами, выглядело бы крайне сложной и рискованной задачей.