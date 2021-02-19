Intel не планирует выпускать Core i9-10900KS — противостоять AMD Ryzen 5000 будут CPU Rocket Lake-S
Несколько дней назад в одном из официальных документов Intel появилось упоминание о нескольких моделях процессоров, ещё не представленных на рынке — помимо практически не интригующих CPU семейства Core i5 в списке появился процессор Core i9-10900KS, который, по аналогии с премиальной моделью Core i9-9900KS, мог стать новым топовым CPU в семействе Comet Lake-S и успешно противостоять конкурирующим моделям AMD, однако, как сообщает ресурс ZDNet, компания развеяла эти слухи.
реклама
Источник изображения: Intel
По словам официального представителя Intel, приводимым источником, компания не видит смысла в выпуске Core i9-10900KS, который устареет уже через месяц на фоне дебюта настольных процессоров 11-го поколения, принадлежащих к семейству Rocket Lake-S — именно они и будут противопоставлены моделям AMD серии Ryzen 5000.
Кроме того, учитывая тот факт, что частотные характеристики флагманского Core i9-10900K и так достаточно высоки, намерение выпуска модели, отличающейся ещё более высокими частотами, выглядело бы крайне сложной и рискованной задачей.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила