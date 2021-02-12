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Эксперименты Intel по запуску отборных вариантов своих наиболее популярных моделей известны уже достаточно давно — например, можно вспомнить появление «юбилейного» Core i7-8086K или премиального Core i9-9900KS. Как сообщает ресурс Tom's Hardware, сегодня в сети был замечен некий официальный документ, в котором нашлось местечко для новой модели «синей команды», а именно Core i9-10900KS — вполне возможно, что в будущем данный CPU может занять место флагмана текущей линейки в лице Core i9-10900K.

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Источник предполагает, что премиальные процессоры Core i9-10900KS будут основаны на отборных кристаллах и смогут функционировать на повышенных тактовых частотах, по аналогии со специальной версией CPU прошлого поколения в лице Core i9-9900KS, который мог работать на частоте 5 ГГц при активности всех ядер.

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Core i9-9900KS в оригинальной упаковке

Кроме того, «зоркий глаз» оверклокера не может не заметить ещё парочку не дебютировавших до сих пор моделей и, вероятно, предназначенных для настольного сегмента — Core i5-10390F и Core i5-10505.

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Источник изображений: Intel

К сожалению, о дате дебюта возможных новинок в документе не сообщается, а лишь упоминается, что при покупке новой модели полагается игровой набор Crysis Remastered.