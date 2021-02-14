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Несколько часов назад одна из компаний, именуемая PowerGPU и занимающаяся сборкой и последующей продажей персональных компьютеров, сообщила не слишком приятную для почитателей продукции AMD новость: по словам сборщика ПК, процент брака процессоров Ryzen 5000 чрезвычайной велик.

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Источник изображения: AMD

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Как утверждает PowerGPU в своём сообщении, на сто двадцать поставленных им единиц Ryzen 5 5600X три из них являются нерабочими, на сто новоприбывших Ryzen 7 5800X четыре отказываются функционировать, а на пятьдесят полученных Ryzen 9 5900X и 5950X четыре и восемь CPU соответственно окажутся «мёртвыми». В процентном же соотношении это выглядит так: 2,5 % отказывающихся работать единиц Ryzen 5 5600X, 4 % — Ryzen 7 5800X, 8 % — Ryzen 9 5900X, а также 16 % — Ryzen 9 5950X.

Как оказалось, не все компании сталкиваются со столь высоким процентом нерабочих CPU серии Ryzen 5000: по данным энтузиаста под ником tommihommi1, крупный немецкий ритейлер Mindfactory имеет достаточно скромные показатели возвратов упоминаемых процессоров по гарантии — на более чем 12 тысяч реализованных единиц Ryzen 5 5600X приходится лишь 0,5 %, на 10 тысяч проданных Ryzen 7 5800X – 0,58 %, а на 3 тысячи приобретённых Ryzen 9 5900X – всего 0,37 %.

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Источник изображения: Twiiter, PowerGPU, tommihommi1

Вполне вероятно, что проблемы с высоким процентом неработоспособных процессоров AMD серии Ryzen 5000 могли возникнуть лишь у отдельно взятой компании, в том числе в связи с осложнениями при упаковке и транспортировке продукции. Впрочем, в настоящий момент имеется лишь два противоположных набора данных всего из пары источников, по которым составить общую картину не представляется возможным.