Высокий процент брака процессоров AMD Ryzen 5000 может быть проблемой отдельно взятого поставщика
Несколько часов назад одна из компаний, именуемая PowerGPU и занимающаяся сборкой и последующей продажей персональных компьютеров, сообщила не слишком приятную для почитателей продукции AMD новость: по словам сборщика ПК, процент брака процессоров Ryzen 5000 чрезвычайной велик.
реклама
Источник изображения: AMD
Как утверждает PowerGPU в своём сообщении, на сто двадцать поставленных им единиц Ryzen 5 5600X три из них являются нерабочими, на сто новоприбывших Ryzen 7 5800X четыре отказываются функционировать, а на пятьдесят полученных Ryzen 9 5900X и 5950X четыре и восемь CPU соответственно окажутся «мёртвыми». В процентном же соотношении это выглядит так: 2,5 % отказывающихся работать единиц Ryzen 5 5600X, 4 % — Ryzen 7 5800X, 8 % — Ryzen 9 5900X, а также 16 % — Ryzen 9 5950X.
Как оказалось, не все компании сталкиваются со столь высоким процентом нерабочих CPU серии Ryzen 5000: по данным энтузиаста под ником tommihommi1, крупный немецкий ритейлер Mindfactory имеет достаточно скромные показатели возвратов упоминаемых процессоров по гарантии — на более чем 12 тысяч реализованных единиц Ryzen 5 5600X приходится лишь 0,5 %, на 10 тысяч проданных Ryzen 7 5800X – 0,58 %, а на 3 тысячи приобретённых Ryzen 9 5900X – всего 0,37 %.
реклама
Источник изображения: Twiiter, PowerGPU, tommihommi1
Вполне вероятно, что проблемы с высоким процентом неработоспособных процессоров AMD серии Ryzen 5000 могли возникнуть лишь у отдельно взятой компании, в том числе в связи с осложнениями при упаковке и транспортировке продукции. Впрочем, в настоящий момент имеется лишь два противоположных набора данных всего из пары источников, по которым составить общую картину не представляется возможным.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила