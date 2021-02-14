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Ресурс Wccftech обратил внимание на статистику компании PowerGPU по бракованным процессорам и материнским платам AMD. PowerGPU занимается сборкой производительных игровых компьютеров с 1999 года — опыт у компании большой и заказов всегда много.

Представитель компании сообщил в Twitter о высоком проценте брака среди процессоров AMD Ryzen серии 5000. Имеется ввиду не просто частичная неработоспособность или потеря стабильности, процессоры вообще не работоспособны — «мертвые при поступлении» (Dead on Arrival, DOA).

Источник: Twitter @PowerGPU анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Чем серьезнее модель, тем выше процент брака. Так в партии, состоящей из 50-и Ryzen 9 5950X, оказалось 8 неработоспособных процессоров, в аналогичной по объему партии 5900X — 4 нерабочих экземпляра. Для партий 5800X и 5600X из 100 и 120 экземпляров нерабочими оказались 4 и 3 процессора соответственно. Таким образом, процент брака составляет от 2 до 16%.

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Проблемы наблюдаются и с материнскими платами на базе чипсетов B550 и X570, компания получает каждую неделю от 3 до 5 неисправных плат. При таком проценте брака тематические форумы уже должны быть переполнены жалобами, однако сообщений о массовых неисправностях не поступает. Возможно, дело в конкретной производственной партии.