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Хотя до официального анонса новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060, которая должна была занять своё место в среднем ценовом сегменте, осталось ещё несколько дней, некоторые онлайн-магазины уже пополнили свой ассортимент рядом новых моделей, однако цены вряд ли обрадуют потенциальных покупателей.

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Источник изображения: NVIDIA

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Как сообщает ресурс VideoCardz, несмотря на рекомендации NVIDIA продавать первые партии GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости, целый ряд ритейлеров решил действовать по хорошо зарекомендовавшей себя в разрезе прибыли схеме — ощутимо повышать стоимость продукции. Кроме того, некоторые продавцы способны прибегнуть к ещё одной хитрости — попросту отменить предварительный заказ в случае повышения цены на модель.

Так, европейский ритейлер Proshop, представленный в ряде стран, готов предложить сразу несколько новых GeForce RTX 3060, стоимость которых стартует с отметки в €499 и достигает €659, что превышает рекомендованную стоимость новинки в Европе на 52-100 %.

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Источник изображения: VideoCardz, Proshop

Ещё один европейский онлайн-магазин, именуемый PCDiga, всего за неделю повысил цены на несколько моделей GeForce RTX 3060 на €100-200, в результате чего стоимость новинок достигла €689-700, то есть на 109-113 % выше MSRP.

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Стоимость сейчас и на прошлой неделе. Источник изображения: VideoCardz, PCDiga

Стоит напомнить, что ощутимое повышение цен на еще не вышедшие модели RTX 3060 наблюдается не только в Европе: так, в Пакистане обзавестись новенькой видеокартой можно, отдав при этом 120000 пакистанских рупий (около 750 долларов), а в Сербии новинку оценили в 79990 сербских динаров (примерно 815 долларов).

На фоне майнинговой лихорадки и сокращения поставок некоторых комплектующих для производства видеокарт ситуация на рынке графических решений в ближайшем будущем вряд ли улучшится, что при учёте растущего курса Ethereum и окупаемости GeForce RTX 3060 всего за несколько месяцев делает её желанной покупкой для добытчиков криптовалюты, готовых выложить за новинку даже в несколько раз больше по сравнению с её рекомендованной стоимостью.

В теории в будущем NVIDIA может ограничить поставки видеокарт «провинившимся» ритейлерам, однако на практике ввиду большого количества «нарушителей» данную затею будет крайне проблематично осуществить.