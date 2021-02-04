Одна из моделей GeForce RTX 3060 замечена в прайс-листе — новинка оценена в 815 долларов
Графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3060, призванный усилить позиции компании в среднем ценовом сегменте, должен дебютировать уже через несколько недель, однако пара онлайн-магазинов, физически расположенных в Сербии, решили не дожидаться сего знаменательного события, заранее разместив одну из моделей на страницах своих ресурсов, информирует общественность сайт VideoCardz.
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Согласно данным ритейлеров, видеокарта GeForce RTX 3060 Twin Edge OC производства ZOTAC основана на графическом чипе GA106-300 с 3584 ядрами CUDA «на борту» и частотой 1807 МГц в Boost-режиме. Новинка получила 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 15 ГГц и шиной в 192 бит, а также характеризуется энергопотреблением в 170 Вт и 8-контактным разъёмом питания.
Кожух видеоадаптера выполнен в чёрно-серых тонах, система охлаждения наделена двумя вентиляторами, а дополнительную жёсткость новинке придаёт металлическая задняя пластина, снабжённая несколькими отверстиями и фирменной гравировкой.
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Источник изображений: VideoCardz
Что касается стоимости ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC, то она идентична на обеих онлайн-площадках и способна удивить даже искушённого энтузиаста: новинка оценена в 79990 сербских динаров (около 815 долларов США, 61600 рублей), что значительно выше рекомендованной цены (329 долларов США).
Источник изображения: VideoCardz, Tehnomanija
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Возможных причин, повлиявших на стоимость, может быть несколько: специалисты ритейлеров, не имея данных касательно реальной цены продукта, могли поставить обычную «заглушку», однако влияние майнинговой лихорадки, прямым образом влияющей на рост цен, также нельзя сбрасывать со счетов.
Источник изображения: VideoCardz, WinWin
Стоит напомнить, что, по имеющейся информации, официальный дебют NVIDIA GeForce RTX 3060 должен состояться уже в конце февраля.
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