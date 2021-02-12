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Графическое подразделение AMD продолжает радовать приверженцев продукции «красной команды», с завидной регулярностью выпуская новые версии драйверов, повышающих уровень производительности и решающих ряд известных проблем с оборудованием и приложениями.

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Источник изображения: AMD

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Как сообщает ресурс VideoCardz, в последней версии графического драйвера Radeon Software Adrenalin 2020 Edition с порядковым номером 21.2.2 специалисты AMD не только справились с рядом багов, но и ощутимо улучшили производительность в недавно анонсированном тесте Mesh Shader от 3DMark, что подтверждает один из энтузиастов, поделившийся результатами своих изысканий на тестовой системе, включающей настольный процессор Ryzen 7 5800X и видеокарту Radeon RX 6800 XT, при использовании обновлённой версии в сравнении со старым набором драйвером.

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Источник изображения: Twitter, Florin Musetoiu

Что касается списка решённых проблем, то были исправлены неполадки с запуском и игровым процессом Quake III Arena, повышен уровень производительности в Wolfenstein: Youngblood при активации технологии Smart Access Memory, а также устранены баги с отображением объектов в Blender при использовании рендера EEVEE на графических адаптерах серии Radeon RX 400 и RX 500.

Полностью изучить список поборенных и ещё оставшихся неполадок, а также скачать свежую версию графического драйвера имеется возможность на официальном сайте AMD.