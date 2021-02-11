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Сегодня UL выпустила новый тест DX12 под названием Mesh Shaders Feature Test. Тест является частью программного обеспечения для тестирования 3DMark. Теперь он доступен бесплатно через обновление.

API DirectX12 Ultimate включает четыре технологии: трассировку лучей DX, обратную связь с семплером, шейдинг с переменной скоростью и сеточные шейдеры. UL уже выпустила тесты для трассировки лучей и шейдинга с переменной скоростью. Теперь разработчик выпустил третий DX12 тест Mesh Shaders. Благодаря Радже Кодури появилась возможность познакомиться с новым тестом 3DMark. Intel в настоящее время оценивает свой перспективный игровой графический процессор Xe-HPG, который должен дебютировать в конце этого года.

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Тест Mesh Shaders относительно короткий. Сначала он производит базовый прогон сцены без затенения сетки, а затем сравнивает, насколько быстро та же сцена исполняется с включенной технологией.

Интересно, что графические процессоры NVIDIA Turing на самом деле быстрее в базовом тесте, чем NVIDIA Ampere, но последний показывает более высокий прирост производительности, когда включены сеточные шейдеры. В целом наблюдается следующее среднее повышение производительности:

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- NVIDIA Ampere: 702%;

- AMD RDNA2: 547%;

- NVIDIA Turing (RTX): 409%;

- NVIDIA Turing: 244%.

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Обратите внимание, что были выбраны лучшие или близкие к лучшим результаты, которые доступны на момент написания новости. Это ни в коем случае не точное представление производительности каждой архитектуры. Пример предназначен только для того, чтобы дать общее представление о том, насколько быстрой может быть каждая архитектура в DirectX12.

Ниже представлены выдержки из пресс-релиза компании UL.

DirectX 12 Ultimate добавляет в пакет DirectX 12 новые мощные функции и возможности, включая DirectX Raytracing Tier 1.1, Mesh Shaders, Sampler Feedback и Variable Rate Shading (VRS).

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3DMark уже включает специальные тесты для DirectX Raytracing и Variable Rate Shading. Сегодня мы выпускаем функциональный тест 3DMark Mesh Shader, новый тест, который показывает, как игровые движки могут повысить производительность, используя шейдеры сетки в графическом конвейере.

Что такое Mesh shaders?

В трехмерной графике сетка - это набор вершин, ребер и граней, определяющих форму объекта. В современных графических конвейерах все геометрические данные в сетке должны обрабатываться последовательно, прежде чем можно будет предпринять какие-либо дальнейшие шаги. Это может стать серьезным узким местом для производительности.

Сеточные шейдеры заменяют старую модель новым подходом к обработке геометрии, который упрощает графический конвейер, а также дает разработчикам больше гибкости и контроля. Mesh shaders могут обрабатывать небольшие участки, называемые сетками, параллельно с гораздо большей степенью гибкости и контроля.

Функциональный тест 3DMark Mesh Shader показывает, как игровые движки могут повысить производительность, используя конвейер шейдера для эффективного отсечения геометрии, которая не видна камере.

Тестовая сцена представляет собой зал, состоящий из многих рядов резных столбов с высокой детализацией. По мере того, как камера перемещается по сцене, колонны на переднем плане закрывают обзор тем, кто находится дальше.

Тест проводится в два прохода. На первом проходе используется традиционный подход к выбраковке геометрии, чтобы обеспечить базовую производительность. На втором этапе используются Mesh shaders для эффективного удаления скрытых сеток. Результатом теста является средняя частота кадров для каждого прохода и разница между ними, выраженная в процентах.

Интерактивный режим

Функциональный тест 3DMark Mesh Shader включает интерактивный режим, который помогает визуализировать преимущества использования шейдеров сетки. Пользователь может делать паузу, переходить к разным частям шкалы времени и изменять настройки в режиме реального времени. Используя параметры визуализатора, можно выделить сетку или увидеть уровень детализации (LOD), используемый для каждой сетки.

Скачать тестовый пакет 3DMark можно по данной ссылке.