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Дебютировавшая в четвёртом квартале прошлого года линейка настольных процессоров AMD серии Ryzen 5000, основанная на новейшей архитектуре Zen 3, отличающейся ощутимым увеличением количества исполняемых инструкций за такт (IPC), продемонстрировала высокий уровень производительности в большинстве игровых приложений, вызвав неподдельный интерес со стороны геймеров.

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Впрочем, споры вокруг целесообразности покупки той или иной модели CPU для организации качественного игрового процесса не утихают ни на минуту, поэтому немудрено, что компьютерные специалисты прилагают немало усилий, чтобы разобраться во всех нюансах, связанных с уровнем производительности процессоров в популярных (и не очень) играх, в числе которых оказались и исследователи YouTube-канала Hardware Unboxed, сравнившие достижения процессоров AMD Ryzen 5000 в ряде известных тайтлов.

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Для своих изысканий специалисты «вооружились» четырьмя моделями CPU, доступными в новой линейке от AMD, а именно Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X и 5950X, а также аналогичным количеством моделей видеокарт из разных ценовых сегментов — NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3070, AMD Radeon RX 5700 XT и RX 5600 XT. Кроме того, тестовая система включала в себя оперативную память DDR4-3200 (CL14) и материнскую плату X570 AORUS XTREME производства GIGABYTE.

Изучив среднее геометрическое значение результатов тестов в шести популярных играх, можно отметить, что различия между достижениями представленных моделей минимальны: так, в разрешении 1080p при использовании средних настроек качества наибольший отрыв Ryzen 9 5950X от Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X в разрезе среднего показателя fps, наблюдаемый в дуэте с GeForce RTX 3090, составил 1.1, 2.7 и 5.5 %, активация пресета «Ultra» снизила преимущество до 0.6, 1.9 и 3.2 %, а повышение разрешения до 1440p и 4K практически стёрло грань между уровнем производительности CPU.

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Впрочем, некоторые нюансы всё же есть: так, при использовании GeForce RTX 3090, средних настроек качества и разрешения 1080p разница между моделями CPU в нашумевшей игре Cyberpunk 2077 достаточно велика и особенно заметна при сравнении Ryzen 9 5950X и Ryzen 5 5600X (+11,7 %), однако активация «Ultra»-пресета или увеличение разрешения до 1440p или 4K нивелирует разрыв.

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Процессорозависимая Shadow of the Tomb Raider, напротив, демонстрирует наибольшие различия при максимальных настройках качества, которые, впрочем, видны лишь при использовании GeForce RTX 3090 и разрешения 1080p.

Источник изображений: YouTube, Hardware Unboxed

В остальных же тайтлах (Rainbow Six Siege, Horizon Zero Dawn, Watch Dogs: Legion и Assassin's Creed Valhalla), разница в уровне производительности моделей AMD серии Ryzen 5000 (особенно в дуэте с видеокартами среднего ценового сегмента) практически незаметна.

Таким образом, обеспечить качественный игровой процесс сможет даже Ryzen 5 5600X, который в большинстве случаев практически не уступает флагману линейки в лице 16-ядерного 32-поточного Ryzen 9 5950X, тем более что 6-ядерная 12-поточная модель с каждой неделей становится всё дешевле.