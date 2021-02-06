Купить RTX 3000 будет сложно в ближайшие месяцы в Европе - сообщает ритейлер Alternate
Как известно, ситуация на рынке графических адаптеров сложилась крайне печальная: потенциальные покупатели, желающие приобрести заветную видеокарту, видят лишь пустые полки в магазинах и надпись «Нет в наличии» на многих онлайн-площадках, и улучшений в ближайшие несколько месяцев, похоже, не предвидится, по крайней мере, об этом сообщает крупный европейский ритейлер Alternate.
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Источник изображения: NVIDIA
Согласно сообщению источника, полагающегося на данные ряда своих поставщиков и слова представителей NVIDIA, дефицит видеоадаптеров серии GeForce RTX 30 в течение первого квартала текущего года будет сохраняться, что спровоцировано празднованием новогодних торжеств по китайскому календарю, в результате чего заводы ряда производителей не будут функционировать, а также сокращением поставок некоторых компонентов и графических чипов.
Специалисты ритейлера ожидают, что в ближайшие несколько месяцев объёмы поставок видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 30 будут весьма незначительны: сообщается, что шансы приобрести GeForce RTX 3080 будут крайне призрачными, а вот заполучить RTX 3090, RTX 3070 или RTX 3060 Ti, возможно, некоторым счастливчикам и удастся, хотя их запасы также будут очень скромными. Кроме того, источник отмечает, что количество моделей предыдущих поколений также весьма скудно, поэтому ряд из них недоступны для покупки.
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При этом утверждается, что закупочная стоимость продукции и расходы на транспортировку тоже подверглись росту — вполне вероятно, что данные факторы повлекут за собой увеличение цен на графические адаптеры уже в ближайшем будущем.
Таким образом, продолжающаяся майнинговая «лихорадка» и дефицит ряда компонентов возводят желание приобрести новенькую видеокарту (да ещё и по рекомендованной стоимости) в ранг несбыточной мечты, и улучшения ситуации пока не предвидится.
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