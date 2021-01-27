Colorful отрицает свою причастность к производству дискретных видеоадаптеров Intel Iris Xe
Несмотря на то, что официальный анонс первых дискретных графических адаптеров Intel на базе архитектуры Xe-LP, предназначенных для настольных систем, состоялся только вчера, новинки продолжают то и дело появляться в новостных сводках: так, несколько часов назад стало известно о совместимости новых моделей только с некоторыми материнскими платами и процессорами производства Intel, а уже сейчас один из производителей, который, как утверждалось, причастен к выпуску дискретных видеокарт Iris Xe, поспешил внести ясность в данный вопрос, сообщает ресурс VideoCardz.
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На своей официальной странице в социальной сети Facebook китайский производитель Colorful заявил, что не имеет отношения к выпуску десктопных графических адаптеров Intel Iris Xe, но поблагодарил за столь пристальное внимание.
Источник изображения: Facebook, Colorful
Дальнейшее «расследование» специалистов источника привело к возможной причине возникновения данной путаницы: как оказалось, название одного из изображений модели видеокарты, представленной на официальном сайте Intel, содержало в себе слово «colorful», в результате чего ряд ресурсов решил, что данный графический адаптер выпускается одноимённым производителем.
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Colorful GeForce RTX 2060 Battle Ax. Источник изображения: VideoCardz, Colorful
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Iris Xe неизвестного производителя. Источник изображения: Intel
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Впрочем, сходства на этом не заканчиваются: дизайн модели Iris Xe, представленной на сайте Intel, и внешний вид видеокарты GeForce RTX 2060 Battle Ax производства Colorful практически идентичны — вполне вероятно, это могло послужить дополнительной причиной для неверной интерпретации.
Таким образом, в настоящий момент известен только один производитель дискретных видеоадаптеров Iris Xe – тайваньская компания ASUS. Название же второго партнёра, ответственного за выпуск новых продуктов, Intel пока что держит в тайне.
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